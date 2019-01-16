2019-01-16T17:48:42+03:00
В мире

«Именно здесь упал лайнер MH370»: Индонезийский рыбак передал GPS-координаты места катастрофы

Новые данные могут помочь следствию найти пропавший самолет
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В январе 2017 года правительства Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски «Боинга»В январе 2017 года правительства Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски «Боинга»
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Как сообщает британская газета Daily Mail, 42-летний индонезиец Русли Хусмин поклялся на Коране, что он и его друзья-рыбаки стали свидетелями крушения Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 и летевший из Куала-Лумпура в Пекин. По словам мужчины, самолет упал в море возле Суматры.

- Это было похоже на падение воздушного змея - никакого шума, только шлейф черного дыма, - вспоминает рыбак.

«Русли показал место падения воздушного судна на карте и передал следствию свой GPS-трекер с записанными координатами», - сообщает издание. «Он рассказал, что перед тем, как самолет упал, в воздухе был сильный кислый запах паров».

В Daily Mail добавили, что показания очевидцев теперь будут переданы премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду. И может быть это поможет найти пропавший самолет, вокруг которого расплодились десятки самых разных версий - вплоть до похищения инопланетянами.

Смоделировано крушение пропавшего малазийского "Боинга" .

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

Журналисты Daily Mail напоминают, что в январе 2017 года правительства Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски «Боинга». После этого в сети появилось множество конспирологических теорий. Так, один австралийский инженер заявил, что нашел обломки самолета на картах Google Earth. Кто-то всерьез предполагает, что судно было украдено. Другие винят во всем хакеров.

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