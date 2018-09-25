National Geographic воссоздал последние минуты пропавшего рейса MH370

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-25T12:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Канал National Geographic смоделировал последние минуты пропавшего малайзийского самолета Boeing-777, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Документальный фильм о "смертельной спирали" лайнера Boeing-777 был снят в рамках проекта "Осушить океаны".

По мнению авторов, у Boeing-777 после отклонения от заданного маршрута могло закончиться горючее. Предполагается, что сначала у самолета отказал правый двигатель, из-за этого автопилот выровнял самолет влево, но через две минуты отказал и левый двигатель. В итоге лайнер вошел в "смертельную спираль" и упал в воду.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 марта 2014 года. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту исчез с экранов радаров. Есть версия, что лайнер потерпел катастрофу в Индийском океане, однако поисковая операция не увенчалась успехом.