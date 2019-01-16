Как изменились любимые женщины музыкантов "Битлз"

В 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировали музыканты знаменитой "ливерпульской четверки". Тогда никто не мог предположить, что артисты завоюют бешеную популярность, а женщины будут сходить с ума по своим кумирам. "Комсомольская правда" решила вспомнить, с кем легендарные музыканты The Beatles делили стол и кров в разные годы.

Йоко Оно (Джон Леннон), 85 лет

Джон и Йоко познакомились на выставке в Лондоне. Йоко Оно буквально развела музыканта с его первой женой Синтией Леннон. Йоко и Джон были вместе около 13 лет - до того момента, пока не раздался роковой выстрел в 1980 году. Спустя несколько лет после смерти музыканта Йоко вышла замуж за продавца антиквариата Сэма Хавадтоя. Их брак продлился до 2001 года. Экстравагантная японка в 83 года позировала для календаря Рirelli в смокинге, мини-шортах и высоком котелке.

yokoonoofficial We're rising together!

Барбара Бах (Ринго Старр), 71 год

Второй брак осчастливил барабанщика "Битлов". Ринго не раз говорил, что влюбился в Барбару, как только увидел ее в аэропорту Лос-Анджелеса, когда они должны были вместе лететь на съемки фильма "Пещерный человек" в Мексику. На тот момент он хотел расстаться с рекламным агентом Нэнси Эндрюс, чтобы вернуться к бывшей жене, но встреча с Бах изменила все его планы. Ринго и Барбара женаты 38 лет. Они обожают светские тусовки, на которые ходят вместе. Жена битла сохранила красоту, благодаря которой сделала карьеру модели и актрисы. Славу ей принесла роль девушки Бонда Ани Амасовой в фильме "Шпион, который меня любил".

Второй брак осчастливил барабанщика "Битлов"Фото: EAST NEWS

Нэнси Шевелл (Пол Маккартни), 59 лет

В 2011 году музыкант женился на Нэнси Шевелл - бизнесвумен и бывшей подруге своей первой жены Линды Маккартни. Пол предложил руку и сердце Нэнси, устроив романтический ужин. Он подарил возлюбленной кольцо от Cartier, стоимость которого оценивается в 650 тысяч долларов. Их свадьба состоялась 9 октября 2011 года. По словам Нэнси, секретом ее красоты являются регулярный физические тренировки. Шевелл часто занимается спортом вместе с мужем. По его примеру она стала вегетарианкой.

nancy_shevell_mcc They re so cute wtf

Оливия Харрисон (Джордж Харрисон), 70 лет

Отношения пара узаконила в 1978 году, а до этого Джордж успел развестись со своей первой супругой Патти Бойд и обзавестись совместным с Оливией Харрисон ребенком. Свадьба состоялась в местечке Хенли-он-Темс. Оливия и Джордж прожили 23 года. После смерти звезды Харрисон больше не вышла замуж. Во многом пережить утрату Оливии помогли восточные религиозные учения. В 2002 году в память о муже выступила продюсером Концерта для Джорджа в лондонском королевском Альберт-холле. 1 июня 2009 года вместе с Йоко Оно, Полом Маккартни и Ринго Старром приняла участие в пресс-конференции по случаю презентации новой музыкальной видеоигры "The Beatles: Rock Band".