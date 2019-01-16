2019-01-16T19:15:59+03:00
Здоровье

Найдено «слабое место» рака, позволяющее побороть его в начале заболевания

Группа ученых из Университета Калифорнии нашла способ, как снять «плащ-невидимку», которой прикрывается рак во время атаки на иммунную систему, чтобы долго оставаться незамеченным
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Опухолевые клетки продуцируют специфические белки, которые важны для их ростаОпухолевые клетки продуцируют специфические белки, которые важны для их роста
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Некоторые виды раковых опухолей умеют прятаться так хорошо, что иммунная система довольно долго их не «видит» и не может обнаружить. Раковые клетки очень коварны, они размножаются как бы накрытые плащом-невидимкой. И до сих пор было трудно обойти их камуфляж. Однако, группа исследователей из Калифорнийского университета во главе с доктором Давиде Руджеро разработала соединение, которое способно его отключить. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

«Опухолевые клетки продуцируют специфические белки, которые важны для их роста, - говорит Руджеро, - одним из них является белок PD-L1, который делает раковые клетки невидимыми во время атаки иммунной системы». По его словам, если раковые клетки покрыты этими белками, то иммунная система не может заметить их присутствие. Сейчас уже разработаны препараты, способные повредить эти белки. Благодаря им раковые клетки, которые за ними прячутся, снова будут видны, и это позволит иммунной системе увидеть их и начать реагировать. До настоящего времени, однако, не было показано, что это лечение является эффективным для некоторых типов очень агрессивных опухолей, таких как рак печени. Поэтому исследователи решили поэкспериментировать с новым подходом: вместо того, чтобы атаковать уже сформированные белки, они решили заблокировать их производство вовсе.

Исследования проводились на мышах. И наблюдая, как «раковые клетки продуцируют белок PD-L1» у мышей, исследователи разработали соединение, которое блокирует весь процесс. В настоящее время начались эксперименты на людях. Доктор так и сказал: «Обнаружено новое слабое место рака, чтобы убить его клетки». Главная цель этого исследования была направлена на рак печени, который является вторым по количеству причин смерти в мире, но тот же подход, по словам Руджеро, может быть эффективным и против других видов рака, таких, как «рак лимфомы, толстой кишки и легких».

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