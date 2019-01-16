2019-01-16T20:33:00+03:00
Звезды

Где армяне прячут больного Джигарханяна

Поклонники знаменитого актера бьют тревогу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Доподлинно неизвестно, где находится актер сейчас и что с ним происходитДоподлинно неизвестно, где находится актер сейчас и что с ним происходитФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Работники Театра Армена Джигарханяна не знают, куда пропал их 83-летний руководитель. Легендарный худрук давно не появлялся на публике. В соцсетях даже заговорили о том, что артиста, возможно, уже нет в живых.

"В театре, думаю, не знают, где армяне прячут Армена Джигарханяна. Мы его как-то потеряли из вида, - цитируют Дни.Ру одну из знакомых актера по театру. - На работе он, как я понимаю, давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры".

Собеседница издания предположила, что артист находится в больнице: "В силу объективных причин здоров он быть не может". По ее словам, с начала сезона худрука видели на рабочем месте несколько раз. Зарплату он получает исправно.

В свою очередь актеры театра заверили, что Джигарханян был в начале августа на сборе труппы, правда, внешность его оставляла желать лучшего: "Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают".

Меж тем, судя по странице в Facebook актера Алексея Лапшина, Армен Джигарханян появлялся в театре недавно. В начале декабря в зрительном зале было сделано фото с коллективом. Однако доподлинно неизвестно, где находится актер сейчас и что с ним происходит.

Что касается бывшей жены артиста, то Виталина Цымбалюк-Романовская 15 января появилась в Кунцевском суде Москвы. Пианистка в шикарной шубе до пят и сапогах на шпильках вальяжно проследовала к залу. Напомним, она подала иск против Джигарханяна. Однако ответчик на заседание не явился.

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