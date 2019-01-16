2019-01-16T22:49:40+03:00
Звезды

Александр Домогаров, Юлия Высоцкая и Наталья Осипова будут играть на сцене МХАТа

Новые руководители Московского художественного театра им. Горького собрали первую пресс-конференцию
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Эдуард Бояков сообщил: Татьяна Васильевна останется бессрочным президентом театраЭдуард Бояков сообщил: Татьяна Васильевна останется бессрочным президентом театраФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Чтобы успокоить поклонников Татьяны Дорониной, новый худрук МХАТа на Тверском бульваре Эдуард Бояков сообщил: Татьяна Васильевна останется бессрочным президентом театра и сможет участвовать в его творческой деятельности. Это незыблемо.

«Только не думайте, что завтра мы объявим о создании «Горький-центр» на Тверской, - сыронизировал Бояков, незлобно метнув камешек в сторону «Гоголь-центра». - Этого не будет. Мы – только МХАТ».

У писателя Захара Прилепина – он завлит - есть идея сделать спектакль «Семь женщин Есенина» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

У писателя Захара Прилепина – он завлит - есть идея сделать спектакль «Семь женщин Есенина»Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Следующая новость касалась здания, которое, по словам худрука, само по себе прекрасно. Это уникальный памятник, но находится в «сложном состоянии». И требует ремонта.

У писателя Захара Прилепина – он завлит - есть идея сделать спектакль «Семь женщин Есенина». «Считайте, это моя первая заявка, - сказал Захар. – Нужны хорошие артисты плюс сведущий в биографии Есенина человек». Прилепин назвал современных авторов, которые могли бы украсить своими пьесами мхатовскую сцену: это Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Александр Терехов, Алексей Иванов

В марте зрители увидят премьеру в постановке Андрея Кончаловского - «Сцены из семейной жизни» по сценарию Ингмара Бергмана. Время действия перенесено в перестроечные 90-ые годы. Для этой постановки Александр Домогаров и Юлия Высоцкая «перетекут» из театра им.Моссовета во МХАТ. «Современная тенденция в театре такова: глумление над героями, что, наверное, бывает прикольно. Но зритель ожидает от театра не приколы, а порцию любви и сострадания. За это он будет благодарен театру, - сказал Кончаловский.

В марте зрители увидят премьеру в постановке Андрея Кончаловского - «Сцены из семейной жизни» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В марте зрители увидят премьеру в постановке Андрея Кончаловского - «Сцены из семейной жизни»Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сергей Пускепалис, который в новом МХАТе является заместителем художественного руководителя, поставит спектакль «Последний срок» по рассказу Валентина Распутина. Это будет «искренний, простой разговор о любви к родине».

Кроме того будет восстановлен спектакль «Синяя птица» 1908 года. Постановку по произведению Метерлинка осуществил еще Константин Сергеевич Станиславский. В репертуаре МХАТа будет две «Синие птицы» - для детей и для взрослых.

Британский хореограф Артур Пита в мае представит балет «Мама» с участием примы-балерины Ковент-Гардена Натальи Осиповой.

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Новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе стал артист и режиссер Сергей Пускепалис, заместителем по литературной части — писатель Захар Прилепин. О новых назначениях во МХАТе сообщил министр культуры России Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой (подробности).

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