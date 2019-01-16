Криштиану Роналду в Саудовской Аравии выиграл первый титул с "Ювентусом" - Суперкубок Италии

В среду, 16 января, в Саудовской Аравии в городе Джедда прошел матч за Суперкубок Италии. В этом поединке с громкой афишей встречались два топ-клуба Серии А - "Милан" и "Ювентус".

Поединок в аравийском городе завершился победой "Юве" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой игре забил португалец Криштиану Роналду - он отличился на 61-й минуте игры. После подачи со штрафного мяч отскочил в голову Роналду, который остался в одиночестве в штрафной площади соперников и мощно пробил в угол ворот миланцев.

Стоит отметить, что "Милан" доигрывал матч в меньшинстве. Потому что на 74-й минуте игры красную карточку у клуба получил Франк Кесси.

Для "Ювентуса" эта победа в Суперкубке Италии - седьмая подряд. Два раза до этого туринская команда проигрывала - в 2016 году "Милану", а в 2017 году - римскому "Лацио". Ну а для Криштиану Роналду, который лето перешел громко из мадридского "Реала" в туринский клуб, эта победа стала первой в составе новой команды. И именно Роналду привел "Ювенту" к очередному титулу в истории.

СТАТИСТИКА МАТЧА ЮВЕНТУС - МИЛАН

Ювентус - Милан 1:0 (0:0)

Ювентус: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 89), Роналду, Дибала.

Милан: Доннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кастильехо (Игуаин, 71), Кесси, Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).

Предупреждения: Чалханоглу (21), Алекс Сандро (26), Пьянич (44), Кастильехо (45), Романьоли (74), Калабрия (82), Родригес (87), Дибала (90).

Удаление: Кесси (73).

Гол: 1:0 – 61 Роналду.