Тереза Мэй осталась в кресле премьер-министра

«Хаос будет продолжаться», - таков категоричный вывод британских политологов и журналистов. Он сделан по итогам дебатов и голосования в парламенте в среду вечером о вотуме недоверия правительству. После почти пятичасовых сражений итоги голосования следующие: против вотума - 325 депутатов, за – 306. Перевес незначительный, однако в результате Тереза Мэй и члены ее кабинета остаются в своих креслах.

За заседанием в Вестминстере следил буквально весь Альбион. Тереза Мэй держалась уверенно, иногда саркастически улыбалась, пробовала шутить (правда, не пританцовывала). Будто не было сокрушительного поражения за день до этого, когда в этом же зале палаты общин с треском провалился ее план брексита - выхода страны из ЕС. Его отклонили с разницей в 230 (!) голосов, такого унижения британского премьера не было в парламенте ни разу за последние 95 лет. В среду премьер-министр проникновенно убеждала депутатов, что отставка правительства - не в интересах нации.

Правда, лидер главной оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин был не менее красноречив. Объясняя свое предложение о вотуме недоверия, он заявил, что нынешнее правительство не в состоянии решать сложнейшие проблемы, стоящие перед Соединенным королевством.

Итоги голосования были ожидаемые, однако позиции премьер-министра в связи со сделкой по брекситу остаются крайне слабыми.

Проводить ли второй референдум о «разводе»? У этого варианта нет поддержки большинства депутатов. Тем более у еще одного сценария – расставания с ЕС без всяких договоренностей. Между тем премьер-министр по решению парламента должна в течение трех рабочих дней, то есть до понедельника, предложить новый вариант сделки.

Брюссель, скорее всего, не бросит Терезе Мэй спасательный круг. Там похоже, прямо-таки по Остапу Бендеру, убеждены, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер повторяет, что проект сделки, отвергнутый британскими депутатами, был лучшим из всех возможных. Посему, мол, на уступки Лондону ЕС не пойдет.

После голосования Тереза Мэй объявила, что готова работать со всеми членами парламента и поздно вечером в среду встретилась с представителями разных политических партий.

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