Киркорова уговаривают жениться на Лорак

Как всегда, во Флориду улетел на зимние каникулы Филипп Киркоров. Напомним: семь лет назад к рождению своей дочки Аллы-Виктории Филипп там прикупил дом.

Поклонников артиста забавляют «сторис» (15-секундные видео из Инстаграма), который певец выкладывает в соцсетях: словно ребенок удивляется крокодилам, мартышкам, Микки Маусу, прогуливаясь по местному зоопарку и парку аттракционов.

- Смотрите, сколько крокодилов! Отвратительных! Какая гадость! - показывает поклонникам в соцсетях будни своего отпуска артист.

Плюс ко всему во Флориде король российской поп-сцены проводит время с друзьями. Так, накануне Старого Нового года Киркоров встретился там со своим кумиром 82-летним певцом Энгельбертом Хампердинком.

fkirkorov Филипп Киркоров и Энгельберт Хампердинк

- Встреча с моим гуру и учителем, непревзойденным маэстро Энгельбертом Хампердинком, -подписал фото с легендарным певцом Киркоров. - Слушая в детстве пластинки маэстро Энгельберта Хампердинка, я учился петь. У него невероятной красоты тембр голоса, я пытался подражать ему во всем! И я счастлив дружить с ним.

Напомним: Энгельберт Хампердинк выступал на банкете, посвященном 50-летию Киркорова.

Ну и конечно же, Филипп встретился в Майами со своим учеником Сергеем Лазаревым, которому в свое время написал песню для конкурса «Евровидение». Вместе с Филиппом проводит время в Майами и певица Ани Лорак. Тоже его подопечная с конкурса «Евровидение».

fkirkorov Дружба в шоу-бизнесе существует!

- Красивая пара! Филипп, вам надо сделать предложение Ани Лорак! Она будет хорошей женой! И ваши дети дружат. Получилась бы замечательная семья, - пишут Киркорову в Инстаграме фанатки.

К слову, Филипп всегда восхищался яркой внешностью Лорак. Быть может сейчас, когда певица из-за недавней измены мужа подала на развод, Киркоров и Лорак последуют советам фанатов и станут официальной парой. Кстати, Филипп — крестный отец дочери Ани Лорак Софии. Так что между артистами давно уже не только дружеские связи, но и родственные.

- На мой взгляд, Ани Лорак -идеальная девушка. Посмотрите на ее потрясающую фигуру. У нее идеальные кубики на прессе! - говорит о своей подруге Киркоров.

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Как всегда, в начале января после новогоднего «чеса» Филипп Киркоров отбывает в Майами, где семь лет назад купил дом к рождению своей дочери Аллы-Виктории. Самое любимое развлечение артиста — аттракционы. Именно поэтому Филипп выкраивает в своих каникулах время, чтобы отправиться в Орландо, в Диснейлэнд (подробности).