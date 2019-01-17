2019-01-17T01:16:28+03:00
Звезды

Зимние каникулы звезд: Прохор Шаляпин укатил в круиз для пенсионеров, а Калашникова разделась в Таиланде

«КП» разузнала, где знаменитости проводят январь
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин и бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-РомановскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новогодние каникулы позади, но многие знаменитости еще в отпуске. После новогодних «елок» артисты дают себе возможность отдохнуть до февраля от концертов и съёмок.

«В обществе старушек»

Скандальный певец Прохор Шаляпин расслабляется в круизе по Багамским и Карибским островам. По словам артиста, на лайнере его окружают исключительно бабушки и дедушки.

- Когда мы познакомились, Прохор мне сказал, что каждый год в январе ездит в круиз. И ездит он туда один, - сказала в шоу «Прямой эфир» бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.-Я нисколько не ревную Прохора, потому как уже проверила, что во время путешествия, его действительно будут окружать только женщины пенсионного возраста.

Цыганова загорает в Таиланде

В Таиланде отдыхает и певица Вика Цыганова со своим мужем Вадимом. Артистка выбрала для отпуска Самуи.

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Певица Вика Цыганова со своим мужем Вадимом
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Глядя на стройную спортивную Вику, сложно поверить, что недавно она отметила серьезную дату (в конце октября певице исполнилось 55 лет - Ред.). Однако певица немного удивлена, что некоторые пользователи соцсетей говорят, что она изменилась до неузнаваемости, сделав серию пластических операций.

- Писали даже, что Вика якобы ноги удлинила, - смеется Вадим Цыганов.

По словам артистки, все это домыслы сплетников. Мол, она лишь корректировала форму век и никакими «уколами красоты» не балуется.

Похвасталась своими стройными формами и певица Анна Калашникова, выложив «горячие» фото из Таиланда.

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По вашим заявкам ловите еще фото в купальнике с отдыха в Тае
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- В отпуск я взяла сразу несколько купальников. Признаюсь, на каникулах не отказывала себе, ела все, что хочется. В результате поправилась на 2-3 кило. И теперь, вернувшись из отпуска, хожу на танцы и питаюсь по диете, учитывая свою группу крови. Оказалось, что курица для меня под запретом. Заменяю ее другими продуктами, считаю калорийность каждого блюда и скачала себе специальную программу на телефон. Уже похудела на один килограмм! - рассказала «КП» Анна Калашникова.

Звезда 90-х, исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова тоже улетела в Таиланд.

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HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове!!!!!
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-Меня забыли на острове! — пожаловалась в своем Инстаграме певица, которая в данный момент отдыхает в Пхукете. По словам Власовой, ее забыли на первом же острове — Бамбу, во время экскурсии по островам.

Но судя по всему, Власову быстро нашли, поскольку она спокойно выходит в соцсети и постит соблазнительные фото в бикини.

natalia_vlasova_officialnatalia_vlasova_official
Наталия Власова
6454 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Пляжными фото в Инстаграме делится и жена Никиты Преснякова Алена Краснова.

Внук Пугачевой и его возлюбленная проводят отпуск на Бали.

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Никита Пресняков и Алена Краснова
10104 отметок «Нравится»48 комментариевInstagram

Алена делится с подписчиками своего Инстаграма не только фото в бикини, но и впечатлениями от экскурсий. Плюс посоветовала русскоязычного гида, который по умеренной цене показал им с мужем все туристические прелести Бали.

-Ездили на остров Lembongan погружаться с аквалангом! Незабываемые впечатления! -рассказала в своем блоге жена Никиты Преснякова.

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