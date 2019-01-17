Зимние каникулы звезд: Прохор Шаляпин укатил в круиз для пенсионеров, а Калашникова разделась в Таиланде

Новогодние каникулы позади, но многие знаменитости еще в отпуске. После новогодних «елок» артисты дают себе возможность отдохнуть до февраля от концертов и съёмок.

«В обществе старушек»

Скандальный певец Прохор Шаляпин расслабляется в круизе по Багамским и Карибским островам. По словам артиста, на лайнере его окружают исключительно бабушки и дедушки.

- Когда мы познакомились, Прохор мне сказал, что каждый год в январе ездит в круиз. И ездит он туда один, - сказала в шоу «Прямой эфир» бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.-Я нисколько не ревную Прохора, потому как уже проверила, что во время путешествия, его действительно будут окружать только женщины пенсионного возраста.

Цыганова загорает в Таиланде

В Таиланде отдыхает и певица Вика Цыганова со своим мужем Вадимом. Артистка выбрала для отпуска Самуи.

vika.tsyganova Певица Вика Цыганова со своим мужем Вадимом

Глядя на стройную спортивную Вику, сложно поверить, что недавно она отметила серьезную дату (в конце октября певице исполнилось 55 лет - Ред.). Однако певица немного удивлена, что некоторые пользователи соцсетей говорят, что она изменилась до неузнаваемости, сделав серию пластических операций.

- Писали даже, что Вика якобы ноги удлинила, - смеется Вадим Цыганов.

По словам артистки, все это домыслы сплетников. Мол, она лишь корректировала форму век и никакими «уколами красоты» не балуется.

Похвасталась своими стройными формами и певица Анна Калашникова, выложив «горячие» фото из Таиланда.

annakalash По вашим заявкам ловите еще фото в купальнике с отдыха в Тае

- В отпуск я взяла сразу несколько купальников. Признаюсь, на каникулах не отказывала себе, ела все, что хочется. В результате поправилась на 2-3 кило. И теперь, вернувшись из отпуска, хожу на танцы и питаюсь по диете, учитывая свою группу крови. Оказалось, что курица для меня под запретом. Заменяю ее другими продуктами, считаю калорийность каждого блюда и скачала себе специальную программу на телефон. Уже похудела на один килограмм! - рассказала «КП» Анна Калашникова.

Звезда 90-х, исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова тоже улетела в Таиланд.

natalia_vlasova_official HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове!!!!!

-Меня забыли на острове! — пожаловалась в своем Инстаграме певица, которая в данный момент отдыхает в Пхукете. По словам Власовой, ее забыли на первом же острове — Бамбу, во время экскурсии по островам.

Но судя по всему, Власову быстро нашли, поскольку она спокойно выходит в соцсети и постит соблазнительные фото в бикини.

natalia_vlasova_official Наталия Власова

Пляжными фото в Инстаграме делится и жена Никиты Преснякова Алена Краснова.

Внук Пугачевой и его возлюбленная проводят отпуск на Бали.

alenaakrasnova Никита Пресняков и Алена Краснова

Алена делится с подписчиками своего Инстаграма не только фото в бикини, но и впечатлениями от экскурсий. Плюс посоветовала русскоязычного гида, который по умеренной цене показал им с мужем все туристические прелести Бали.

-Ездили на остров Lembongan погружаться с аквалангом! Незабываемые впечатления! -рассказала в своем блоге жена Никиты Преснякова.

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