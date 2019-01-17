Выгодно ли быть самозанятым?

В России появилось восемь тысяч самозанятых. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По новому закону стать предпринимателем можно в несколько кликов. Зачем это нужно? Кому выгоден налог на профессиональный доход? И получится ли у государства вывести людей из тени? Не факт, считают эксперты и предприниматели.

1. «ТЫ СТАЛА САМОЗАНЯТОЙ? ЗАЧЕМ?»

«Долго думала и изучала вопрос, но в итоге загрузила приложение и даже отправила первый чек клиенту. Тот был в шоке. В феврале обещают списать налог. Жду», - написала Мария С. на своей страничке в соцсети.

Она живет в Москве и пишет рекламные тексты на заказ. До этого работала как физлицо, то есть заказчик удерживал 13% в виде налога и перечислял страховые взносы. Ну или отдавал деньги наличными. Теперь Мария сама будет платить налоги.

На первый взгляд девушка сделала глупость. Друзья даже стали спрашивать, не сошла ли она с ума. Зачем платить лишнее, если и так все хорошо? Но оказалось, что заказчикам так выгоднее. Им можно не заморачиваться с бухгалтерией, оплатой подоходного налога и перечислением страховых взносов по разовым контрактам. Заплатил по договору, получил чек - и все, вопрос закрыт.

Другими словами, для компаний это неплохой способ снизить свои расходы. А для самозанятых - расширить число клиентов. Раньше, чтобы работать с юрлицами, нужно было тоже становиться юрлицом. Сейчас проще.

Если ваши клиенты - физические лица, то стимул не очевиден. Чеки им не нужны. А самих мелких предпринимателей редко штрафуют.

В ФНС надеются только на ответственность самозанятых.

- По Конституции каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, - напомнили в пресс-службе налоговой.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

2. ЗАКРЫТЬ ИП, УЙТИ НА ПРОФНАЛОГ?

Те, кто уже являются индивидуальными предпринимателями, тоже задумались. Может, перейти на новый режим? Это разрешается и выглядит выгодно. Онлайн-касса не нужна, отчетность - тоже, взносы в Пенсионный фонд и соцстрах платить не нужно. Но это не всегда оправданно, выяснили бизнесмены.

- Мои клиенты - только юрлица. Став самозанятым, я буду отдавать государству те же 6%, которые сейчас отдаю на УСН (упрощенная система налогообложения. - Ред.). Но ИП на УСН может уменьшить сумму налога на всю сумму уплаченных за себя страховых взносов. На круг я отдаю государству только 6% от дохода. При этом имею пенсионный стаж и прочие баллы. В моем случае ИП выгоднее, а самозанятость нужна при очень маленьких доходах, - считает предприниматель Евгений Крестников.

В новом режиме есть одна лазейка - сумму указываешь сам. Или вообще не указываешь. Все на доверии. Но это опять же действует только при работе с физлицами. Если человек оказывает услуги юрлицам, смухлевать вряд ли получится. В большинстве случаев заказчикам требуются документы, подтверждающие расходы. А чек система выдаст только в том случае, если самозанятый укажет полученный доход.

Кстати, совмещать режимы нельзя. То есть нельзя одновременно и быть индивидуальным предпринимателем (на упрощенке), и самозанятым. Придется выбирать.

3. А КАК ЖЕ СТАЖ И ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ?

Тут мнения разделились.

- Главный минус нового режима - он не формирует пенсионного стажа, - говорит предприниматель Геннадий Чичканов.

- И хорошо, что Пенсионному фонду ни копейки не отдаю. Лучше сам себе на старость буду копить. Зато никакой бюрократии, - считает предприниматель Андрей С.

Действительно, никакой бумажной волокиты. Не надо ходить в налоговую для регистрации, хранить кучу документов и платежек, подавать декларации. А все это отнимает и время, и нервы, и деньги. А заплатить взнос в Пенсионный фонд можно самостоятельно. Те же самые 30 тысяч рублей в год - и вот у вас есть один год стажа и чуть больше одного пенсионного балла.

- Вы верите, что кто-то будет отчислять страховые взносы за себя? Я вас умоляю. Да, с точки зрения технологий приложение для самозанятых - отличное, но что мешало сделать такой же удобный сервис для действующих предпринимателей?! - недоумевает Чичканов. - Как по мне, при всех плюсах и минусах этот режим выгоден только тем, кто имеет постоянную работу и небольшой заработок на стороне. То есть основной работодатель будет отчислять страховые взносы на пенсию, а на разовые подработки можно оформиться как самозанятый. Тогда никаких потерь не будет.

Кстати, как считают эксперты, налог на самозанятых был бы более эффективным, если бы в 4% входили хотя бы небольшие платежи в Пенсионный фонд (вместо взносов на бесплатную медицину, как сейчас). Тогда люди, работающие в тени, понимали бы, зачем им нужно раскрывать свои доходы. Хотя бы ради будущей пенсии. Сейчас этих стимулов нет. Есть только призывы к соблюдению Конституции.

Справка "КП"

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Надо запретить нелегалам бесплатную медицину

Судя по откликам в социальных сетях, легализовываются пока единицы.

«Минимальное число особо рефлексирующих оформятся, остальные даже не поморщатся», - пишет один из пользователей.

Людей, которые не являются ни наемными сотрудниками, ни предпринимателями, у нас в России 20 млн. Все они не платят в бюджет ни копейки. Хотя явно имеют какие-то доходы. Иначе им было бы не на что жить. При этом пользуются бесплатной медициной. Имеют право вызвать «Скорую» и записаться на прием к терапевту. И, чтобы вывести этих людей из тени, даже самой низкой в мире налоговой ставки недостаточно. Нужен еще и «кнут».

- В Израиле действует такая система. Ты можешь нигде не работать и никакие налоги не платить, но обязан перечислять пенсионные и медицинские взносы. Объясняется просто: раз система страховая, она работает, когда платят все, - объясняет предприниматель Геннадий Чичканов, ведущий бизнес на две страны. - Минимальный взнос на наши деньги - 3200 рублей в месяц. Не заплатил, до свиданья. На бесплатную медицину можешь не рассчитывать. Именно поэтому в Израиле вы никогда не увидите, что собирают деньги на лечение детей.

Если же в России все 20 млн человек, находящихся в тени, станут платить добровольные взносы в 30 тысяч рублей в год (меньше, чем платят ИП), бюджет пополнится на 600 млрд в год. Это больше, чем все траты на здравоохранение, заложенные на нынешний год (460 млрд). И примерно столько же, сколько казна получит от недавнего повышения НДС с 18 до 20%.

Конечно, далеко не все даже при таких условиях раскроются перед государством. Но подобная схема явно даст больший эффект, чем попытки давить на совесть.

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