Экономят на налогах: почему не нужно соглашаться, если на работе вас хотят оформить самозанятым

В первую рабочую неделю появились слухи, что некоторые компании начали переводить своих работников в разряд самозанятых. То есть пользоваться льготными условиями, чтобы сэкономить на налогах. По этому режиму платить в казну нужно только 4% или 6% с дохода. Это на порядок меньше, чем сейчас платят работодатели за своих сотрудников (больше 40%, учитывая НДФЛ и страховые взносы).

В Федеральной налоговой службе пояснили. Во-первых, так делать незаконно. Потому что в этом случае ущемляются права работников. Им не начисляется стаж и пенсионные баллы. Во-вторых, шибко хитрым компаниям налоги потом все равно доначислят. То есть, сэкономить не получится.

- Благодаря абсолютной прозрачности нового режима налоговые органы могут видеть такие манипуляции в режиме он-лайн, - пояснили в пресс-службе ФНС. - Закон не запрещает самозанятым выполнять работу по заказу юрлиц, включая бывших работодателей. Но с момента увольнения должно пройти не меньше двух лет. Если факты «оптимизации» обнаружатся, налоговая может провести проверку. А если маскировка подтвердится - доначислить подоходный налог, страховые взносы, пени и штрафы.

То есть, переплатить придется не самозанятому, а именно работодателю. Причем выяснить правду сейчас проще простого. База данных ФНС автоматически анализирует данные каждой компании: динамику страховых выплат, список сотрудников, среднюю налоговую нагрузку в отрасли и историю каждого самозанятого. При любом отклонении компании смогут задать неудобные вопросы.

Кстати, штатным сотрудникам соглашаться на такой маневр тоже нет смысла. Они очень многое теряют. И пенсионный стаж, и возможность для налоговых вычетов, и защиту по Трудовому кодексу. По сути, им предлагают перейти на выплату зарплаты в конверте.

- Если работнику предлагают расторгнуть трудовой договор, зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход и заключить со своим бывшим работодателем договор подряда, то скорее всего, бывший работодатель пытается незаконно «сэкономить», - пояснили в пресс-службе ФНС. - Если вам такое предлагают, жалуйтесь в налоговую. Это можно сделать на официальном сайте в разделе «Контакты».

СПРАВКА «КП»

Напомним, с января в России появится новый налоговый режим - для самозанятых. Он называется «налог на профессиональный доход». Теперь все, кто работают сами на себя, смогут платить налоги, не заморачиваясь постановкой на учет, ведением бухгалтерии и заполнением деклараций. Перечислять налоги можно будет с помощью смартфона. Ставки минимальные - 4% (при продаже товаров и услуг физлицам) и 6% (при работе с юрлицами) с оборота. Больше ни за что платить не нужно.

Эксперимент начался в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Приложение «Мой налог» можно загрузить на любой смартфон. Оно есть как в Apple Store, так и в Google Play. Самозанятым будут верить на слово. Сколько дохода указал в приложении, на то налог и начислят.

Есть еще один момент. У каждого самозанятого есть налоговый вычет - на 10 тысяч рублей. Он дается один раз в жизни, но не ограничен никакими сроками. За счет этих денег можно уменьшить платеж государству.

Действовать скидка будет так. Допустим, вы получили доход в 1000 рублей. И по закону обязаны заплатить налог в 40 рублей. Но заплатите 30, а 10 рублей сможете взять из вычета. Иными словами, пока не израсходуете эти 10 тысяч, ваш реальный налог будет составлять не 4%, а 3%.

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