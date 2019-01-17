Сэмюэл Л. Джексон: "Мы снимали "Стекло" в заброшенной психушке. А вокруг, кажется, гуляли призраки…"

Сэмюэл Л. Джексон снялся в 120 фильмах. И картины эти - «Криминальное чтиво», «Мстители», «Звездные войны», «Парк Юрского периода» и другие - в общей сложности собрали в прокате больше 13 миллиардов долларов. После чего Джексона официально признали самым кассовым актером всех времен и народов. 17 января в прокат выходит новый фильм с его участием - «Стекло» М. Найта Шьямалана; нет сомнений, что он прибавит к кассе джексоновских фильмов солидную сумму в три-четыре сотни миллионов.

«Комсомольская правда» встретилась с 70-летним актером в Нью-Йорке, чтобы поговорить об «Оскарах», страхах и Брюсе Уиллисе.

«Я ДАВНО ПРИВЫК ОБЩАТЬСЯ САМ С СОБОЙ»

- Злодей, предпочитающий называть себя мистер Стекло, впервые появился в фильме М. Найта Шьямалана «Неуязвимый», вышедшем 18 лет назад…

- …И все эти 18 лет он провел в психушке, в одиночной палате. В каком-то смысле я могу понять, что он чувствовал. Я был единственным ребенком в семье, и давно привык быть наедине с самим собой, даже общаться с самим собой! «Стекло» - не только продолжение «Неуязвимого», это еще и продолжение фильма того же Шьямалана «Сплит», вышедшего всего пару лет назад. Раньше герой из своего узилища наблюдал за геройскими поступками своего врага Дэвида Данна (Брюс Уиллис), а потом - за преступлениями маньяка с расщеплением личности, в котором живут 24 разных человека, в том числе убийца по имени Зверь (Джеймс МакЭвой). И вдруг их обоих доставляют в ту же психиатрическую лечебницу, где содержится мистер Стекло. Неплохо складывается, не правда ли? Он тут же понимает, как обернуть ситуацию в свою пользу.

«Стекло» - не только продолжение «Неуязвимого», это еще и продолжение фильма того же Шьямалана «Сплит», вышедшего всего пару лет назад.Фото: кадр из фильма

- А фильм ведь снимался в настоящей психушке. Не боязно было?

- Мы снимали в заброшенном госпитале для душевнобольных в Аллентауне. Не то чтоб я был в панике, но место зловещее! Судя по всему, когда-то здесь происходили страшные дела. Однажды мы случайно забрели в комнату, где обнаружили самые разные приборы для пыток в воде. Свет сам по себе включался и выключался, уборщики отдраивали лифты до блеска, а через пару секунд на их стенах появлялись отпечатки рук! Нет, не то это место, где хочется оказаться в одиночку. Идешь в туалет по длинному-предлинному коридору - и с каждым шагом понимаешь, что становится все темнее, света все меньше, а вокруг начинают раздаваться какие-то жутковатые звуки… Но для фильма это было то, что нужно.

- После съемок в этой картине вы поверили в сверхъестественное?

- Да я вырос на юге США с бабушкой и дедушкой, там о призраках много чего могут рассказать! Я сам видел достаточно странных и удивительных вещей, чтобы понять, что мир не черно-белый, он гораздо сложнее, чем кажется. Много лет назад планировали снять фильм о религиозном культе сантерия. Помню, как пошел на кастинг и поинтересовался: если они перед камерой собираются вызывать так много духов, что будут делать, когда духи отзовутся? Меня попытались убедить, что на съемках будут настоящие служители этого культа, так что все под контролем профессионалов… Но я совсем не был уверен, что этого достаточно. Вот так иногда останавливаешь людей, спрашиваешь - понимают ли они, что собираются делать - и оказывается, что нет, даже не задумываются.

Актер Джеймс МакЭвой играет убийцу по прозвищу "Зверь".Фото: кадр из фильма

«ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, СКОЛЬКО ТЕКСТА Я МОГУ ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ»

- А чем вас еще можно напугать?

- Безработицей.

- Ну это вам не грозит, вы нарасхват! Кстати, скажите: как вам удается быть настолько разносторонним? Ведь между вашими персонажами, скажем, в «Криминальном чтиве», “Стекле”, “Мстителях” и “Джанго освобожденном” нет вообще ничего общего, трудно поверить, что на экране один и тот же актер.

- Не поверишь, я отталкиваюсь от сюжета, от сценария. Я же в первую очередь театральный актер, воспитанный на хороших пьесах. И каждый раз я искал способ изменить в себе все, что надо, чтобы соответствовать замыслу драматурга и режиссера: облик, походку, взгляд… Я всегда раздумываю, как принято в театре, какие отношения у персонажа с другими героями, какие у него интересы, какое прошлое. Персонажи ведь полноценные, живые, уникальные люди, и надо, чтобы зрителю было интересно на них смотреть, а тебе - играть!

- А вам самому больше нравится театр или кино? Ведь если актер в театре чем-то недоволен, он может на следующий день сыграть по-другому. А когда выходит фильм - все: если что-то пошло не так, никогда этого не исправить…

- Да, зато в театре на следующий день ты можешь сыграть хуже, чем сегодня. Например, там очень многое зависит от зрителей - потому что актер получает от них эмоции и энергию. И эта энергия с одним залом - радостная, а с другим - негативная. Да и сам ты можешь сыграть плохо просто потому, например, что устал… В театре твой главный друг - репетиции: перед тем, как выйти на премьере, ты должен сыграть свою роль много-много раз. В то время как на съемках фильма тебя могут попросить сыграть не одним, а пятью разными способами для пяти разных дублей. Тебе этого не хочется, ты для себя уже нащупал единственно верный вариант, но они все равно хотят посмотреть: «А если вот так?..» И приходится играть.

- В кино вы часто играете персонажей, которые много и быстро говорят…

- Вы даже не представляете, как много реплик я могу заучить наизусть, насколько быстро это делаю и как долго держу все в голове! А все театр, спасибо ему. В «Стекле», правда, мой герой полфильма вообще молчит, а потом взвешивает каждое свое слово. Зато он умеет слушать, и все услышанное использует в своих целях… Он гений, но в тоже время невероятно уязвим. У него редкая наследственная болезнь, из-за которой у костей повышенная хрупкость - ему достаточно просто упасть, чтобы переломаться. И люди думают, что он - инвалид, что он во всех отношениях «меньше», чем они сами. Не подозревая, что ему это только на руку.

Сэмюэл Л. Джексон: "В «Стекле» мой герой полфильма вообще молчит, а потом взвешивает каждое свое слово".

«ДАЙТЕ «ОСКАР» «МСТИТЕЛЯМ»!

- Как вы, Брюс и М. Найт Шьямалан изменились за прошедшие 18 лет?

- Ты знаешь, у всех актеров добавилось зрелости. А Найта его провалы и победы вообще изменили полностью: и самоощущение, и амбиции, и мастерство. Когда я впервые встретил Шьямалана, ему кружил голову успех “Шестого чувства”, он считал, что у него есть ответы на все вопросы. Он диктовал: «здесь не моргай», «здесь не делай паузу». Всерьез учил меня актерскому мастерству, рассказывал, как надо произносить реплики! А сейчас он позволил мне работать так, как я считал нужным. Просто он прошел через все тернии киноиндустрии, осознал, что не каждый его фильм обязательно будет триумфом, и после того, как жизнь его побила, вернулся с небес на землю.

Но он мне еще на съемках «Неуязвимого» говорил, что у фильма будет продолжение, и при каждой встрече я его спрашивал: «Ну когда?» Шли годы. В конце концов он показал мне «Сплит» и сказал: «Если этот фильм соберет деньги, мы снимем продолжение «Неуязвимого». На что я ответил: «Не могу понять, как «Сплит» можно назвать второй частью, если в нем нет меня?» (Смеется).

- А Брюс Уиллис со временем меняется?

- Вот уж для кого характерно поразительное постоянство - и в подходе к работе, и в общении с партнерами! Нам с Брюсом легко работать вместе, - мы же не раз вместе снимались, начиная с третьего «Крепкого орешка». Надеюсь, что за это время мы оба выросли как актеры.

- У вас было множество прекрасных ролей, но всего одна номинация на “Оскар” за “Криминальное чтиво”. К супергеройским фильмам типа «Мстителей» Киноакадемия, похоже, относится с таким же обидным пренебрежением…

- Ну, сейчас на «Оскаре» голосуют совсем другие академики, чем 15-20 лет назад. Раньше там были в основном старики-снобы, а нынче - люди разных возрастов, которым нравятся самые разные фильмы… Может, что-то и изменится. Ведь на «Оскаре» должны чествовать лучшее, что случилось в киноиндустрии - так почему бы не наградить картину, которая собрала больше всего денег в прокате и которую увидело больше всего зрителей? Ведь в 2018-м, например, “Черная пантера” или “Мстители” во всех смыслах заслуживают статуэтки. Дайте им «Оскар»!

- The Hollywood Reporter поместил недавно на обложке ваш портрет и провозгласил самым «кассовым» актером в истории. А что для вас является индикатором успеха? Награды? Сборы в прокате?

- Мне нравится, когда обычные люди подходят ко мне и цитируют реплики моих героев. Это и есть успех - когда фанаты говорят, что смотрели тот или иной фильм тридцать раз, а потом делятся со мной своим мнением… Честное слово, дело тут не в количестве долларов, а в количестве счастья и радости, которые, хочется верить, я приношу людям.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Криминальное чтиво» (1994), «Джанго освобожденный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015) Квентина Тарантино

«Парк Юрского периода» (1993)

«Неуязвимый» (2000)

«Звездные войны» - «Эпизод I» (1999), «Эпизод II» (2002), «Эпизод III» (2005)

Три части «Мстителей» (2012, 2015, 2018) и другие фильмы про супергероев из этой команды: «Железный человек», «Тор», «Первый мститель»

А еще «Игры патриотов», «Настоящая любовь», «Эмос и Эндрю», «Заряженное оружие», «Сфера», «Переговорщик», «Глубокое синее море», «Три икса», «База «Клейтон», «Копы в глубоком запасе», «Олдбой», «Робокоп», «Kingsman: секретная служба», «Тарзан. Легенда», «Телохранитель киллера», «Дом странных детей миссис Перегрин» и десятки других хитов.