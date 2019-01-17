2019-01-17T15:30:36+03:00
Политика

Порошенко оправдал "церковное рейдерство"

Рада со второй попытки принялa закон об изменении юрисдикции религиозных общин
Ольга ЛИБГАРДТ
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Президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко.Фото: REUTERS
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Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве". Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что это позволит "без крови" организовать переход приходов в "новую церковь". Вековая традиция при этом значения иметь не будет.

Рада со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который в украинских СМИ окрестили как закон о "церковном рейдерстве". "За" проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ должен подписать президент Украины, после чего он вступит в силу.

"Верховная рада приняла закон, которым определяется механизм перехода. Для чего это делается? Для того, чтобы не пролилась кровь. Закон должен все урегулировать", - оправдал Порошенко принятие документа. Такое заявление он сделал в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире. Трансляция велась на странице президента Украины в Facebook.

Закон позволит властям Киева лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) храмов, а также другого имущества.

"Про этот закон высказались крайне негативно не только представители нашей церкви, но и многие другие религиозные организации, которые действуют в Украине. Институт религиозной свободы сделал заключение, в котором указал на очень негативные последствия принятия данного законопроекта. Этот закон направлен на борьбу с УПЦ", - цитирует РИА Новости архиепископа УПЦ Климента (Вечерю).

Критики закона утверждают, что в нем многие вопросы не выписаны и дают почву для злоупотреблений, именно поэтому закон и окрестили "рейдерским". Не разъясняется, что такое местная религиозная община. Эти объединения граждан никогда не регистрировались официально, а значит, не урегулирован законом и вопрос о том, кто в нее входит.

Таким образом, закон дает возможность любому желающему на основе лишь устного заявления принимать участие в собрании религиозной общины и вносить изменение в ее устав на основе простого большинства. Например, можно собрать десять человек, которые представятся членами общины какого-то храма, и с их участием провести изменения в устав общины. При этом священнослужители самого храма об этом не узнают.

Это очевидная рейдерская схема, создающая условия для "законного" перевода храмов из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в другую конфессию, возмущался ранее епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Римско-католической церкви Станислав Широкорадюк.

"Создается анархия. Здесь ясно написано, что все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема, для того чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат… таких законов не должно быть!, - цитирует священнослужителя ukraina.ru.

Напомним, 5 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой украинской церкви". Главой новой "автокефальной церкви" стал митрополит Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал подписание томоса "политическим заказом", а Петра Порошенко уличил в грубом вмешательстве в церковную жизнь.

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