«Порошенко и Варфоломей не украдут у православных Рождество»: РПЦ назвала томос об автокефалии «новой» украинской церкви недействительным

Константинопольский Патриарх Варфоломей все-таки не побоялся взять грех на душу, да еще в канун великого христианского праздника. 5 января в храме святого Георгия в Стамбуле он собрал на молебен одиозную киевскую власть (первого "помаранчевого" экс-президента Украины Виктора Ющенко тоже не забыл) и раскольников во главе с их новым лидером Епифанием (Думенко). После богослужения Варфоломей под прицелом камер и в окружении своих подельников подписал томос об автокефалии (указ о независимости от Москвы) так называемой новой "церкви" Украины.

О ее создании, напомним, объявил лично Порошенко вопреки не только церковным канонам, но и конституции страны 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве. Украинская православная церковь это сборище тогда проигнорировала, равно как и остальной православный мир, а приветствовал его лишь Госдеп США.

Петр Порошенко на так называемом «объединительном» съезде в Киеве.Фото: REUTERS

Передадут заветную бумажку раскольникам 6 января. В канун Рождества Варфоломей будет служить вместе с Епифанием, после чего и вручит ему тот самый томос. А тот уже пообещал выставить его в Рождество в Софийском соборе в Киеве на всеобщее обозрение.

А Варфоломей заодно разослал письма на сей счет другим предстоятелям Поместных православных церквей. Снова в привычном для себя командно-угрожающем стиле.

- Вы согласитесь с этими усилиями и признаете Украинскую церковь как автокефальную...Или же у нас не будет никакого оправдания в Судный день, - взывает он.

На этом фоне Польская и Сербская православные церкви уже четко дали понять, что признавать новую раскольническую церковь в незалежной не намерены. Последняя и вовсе открыто назвала это проектом "шовинистов-русофобов".

РЕАКЦИЯ РПЦ

"Порошенко и Варфоломей не украдут у нас Рождество!"

- Давайте не будем забывать, что главная тема сейчас для нас, православных христиан, - Рождество Христово! Наша радость о пришествии в мир Спасителя. Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит. Рождество, а не томос - бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой, - заявил в субботу официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда.

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