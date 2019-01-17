Оксана Шкода, журналист из Украины: Про польский паспорт Елена Бойко сама «приукрашивала»

За нарушение миграционного законодательства украинскую журналистку Елену Бойко выслали из Россию на родину, где ей грозит тюремный срок за "пропаганду сепаратизма". "КП" попросила ее соотечественницу и коллегу Оксану Шкоду прокомментировать скандальную ситуацию.

- Вброшены слухи, что у Елены Бойко гражданство не только Украины, но и Польши, и Венгрии... Насколько этому можно верить?

- Елена Бойко-Вищур сама говорила о наличии у нее польского гражданства. Как минимум, в одном из эфиров программы «Место встречи». Были и упоминания о недвижимости там. Но в реальности оказалось, что других гражданств, кроме украинского, у нее нет. И она по этому вопросу, как и по многим другим, «приукрашивала» действительность.

Вообще, неудача ее защиты в суде и жесткое решение суда, как я полагаю, очень во многом связаны с тем, что защита Елены (адвокат и ее друзья) воспринимали все, что она говорит, как правду, а не делили ее заявления на 37. Они потеряли время. С чего-то решили с ее слов, что это я «заказала» Бойко через ФСБ или миграционную службу. Я никогда не скрывала наших с ней неприязненных отношений, но у меня нет приписываемого ими «могущества».

- А есть ли какие-то доказательства, что, как говорят, она сотрудничала с СБУ?

- Вы же понимаете, что спецслужбы не будут выкладывать никаких документов на этот счет. Я не сотрудник спецслужб, чтобы обладать такой информацией. Но причина, по которой ей теперь запрещен въезд на территорию РФ - это не нарушение миграционного режима, а угроза госбезопасности (пункт 1 статьи 27 114-го закона*). Такими обвинениями не разбрасываются, и если подобная грифованная информация фигурирует в приговоре суда, наверное, были для этого основания.

- Сейчас в сети распространяется утверждение, что есть оперативная съемка, на которой Бойко предлагают на выбор, куда ее вывезут, и она выбирает не Донецк, а Харьков. Ты его видела?

- Я лично видео такое не видела, но говорила с человеком, который утверждает, что он его смотрел. Возможно, какие-то видео должны появиться (ведь те же приставы наверняка фиксировали все), а что на них, узнаем, когда посмотрим. Насчет Донецка сомневаюсь, что ее там бы с радостью приняли. Ведь ей запретили въезд в России. А в ДНР и ЛНР таких особо не привечают.

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