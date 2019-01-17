Зачем Россия выдала Украине журналистку Елену Бойко

СТРАННАЯ ТОРОПЛИВОСТЬ

До последнего казалось, что этого не может случиться. Ведь бывали же уже случаи, когда депортируемых на Украину ополченцев снимали с поезда прямо на границе и оставляли в России. Потому что очевидно, что на исторической родине их ждет политическое судилище и многолетнее заключение. На львовскую журналистку Елену Вищур (Бойко), переехавшую в Россию еще в 2016-м, Киев завел дело о «покушении на территориальную целостность» за критику режима Порошенко. Казалось бы, у Москвы был веский повод не подыгрывать этому.

Но российский гуманный суд решил иначе, назначив Бойко за нарушение миграционного законодательства принудительное выдворение. Произошло это 10 декабря прошлого года. Судья решил: нет оснований полагать, что женщине на Украине грозит уголовное преследование. Хотя по странному, зловещему совпадению, уголовное дело на Елену Вищур там завели за 3 дня до этого.

Мы прочитали решение российского суда. В нем говорится, что гражданка Украины, которая в последние годы не вылезала с российских политических теле-шоу, костеря киевский режим и выступая за Донбасс и Крым, все это время находилась в России незаконно. Но документы на временное проживание она почему-то не подавала, хотя, с ее слов, трижды просила политубежище. В котором ей отказывали миграционные службы. Суд, к слову, объявил, что в МВД следов этих обращений нет. Возможно, Бойко лукавила?

Но адвокат журналистки, узнав о заведенном на Украине деле, уже 14 декабря подала прошение на политическое убежище. А 17 декабря - Елена Бойко попросила временное убежище. В редакции есть документы, в которых уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова просит прокурора Москвы Владимира Чурикова наложить протест на решение о выдворении журналистки и отсрочить его исполнение до принятия решения по убежищу. В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву Москалькова уже просит рассмотреть вопрос политического убежища. Но судья решила не дожидаться решения, которое вообще-то выносит президент — своим указом.

ГУБИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА 90 НА 90

- На самом деле, по данным погранслужбы, Елена Борисовна честно пересекала границу России вплоть до 2018 года, - рассказала «КП» адвокат Галина Перфильева. - У нее на руках, когда ее задержали 10 декабря, находился оригинал миграционной карты, подтверждавший законность ее пребывания в России. Однако, по неизвестным мне причинам, и суд первой инстанции, и суд апелляционной инстанции указал последнюю дату ее въезда в РФ 2016-м годом. Хотя в деле есть все документы, подтверждающие, что с 2016 года по 10 декабря 2018 года она выезжала за пределы территории России и старалась максимально соблюдать миграционное законодательство.

17 декабря Елена Бойко попросила временное убежищеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А куда она выезжала?

- Насколько я понимаю, Елена Борисовна прибывала на границу с Украиной, выходила с КПП на нейтральную территорию и заходила обратно. Единственное правило, которое она не соблюдала, это 90 на 90. Это было только в последний год.

По этому правилу, граждане Украины в течение полугода могут находиться в России не более трех месяцев. Затем выезжать куда-то на три месяца и только после этого возвращаться.

- Елена Борисовна говорила: «Раз вы так сильно хотите меня выслать на территорию Украины, дайте мне возможность выехать самой в Донбасс», - говорит Галина Перфильева. - Судья не отреагировал на ее просьбу.

«КУДЫ ПРЕТЕ, ЗДЕСЬ ВСЕ ЗАБИТО!»

- Все прекрасно понимают, что политические мигранты с Украины даже теоретически не могут выполнить норму закона 90 на 90. Это невозможно, - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» политолог Владимир Корнилов, который сам уехал из Украины. - Ладно, для жителей Донбасса сделали исключение. Они могут продлевать, не выезжая за пределы России, свои миграционные карты. А что делать одесситам, киевлянам?

- Вы же оформляете гражданство. А почему Елена не оформляла РВП — разрешение на временное проживание?

- Я тоже до РВП полтора года должен был каждые три месяца продлевать миграционную карту. Практически все украинские политмигранты до получения РВП, вида на жительство, патентов на работу и так далее вынуждены нарушать эту невыполнимую норму.

Участница политических телешоу, критиковавшая режим Порошенко, оказалась выслана из нашей страны

- Обязательно ли выезжать именно на Украину?

- Все равно куда. Кто-то выезжает в ЛНР и ДНР. Как будто это так легко - с семьями, с детьми... Существует масса фирм: берут ксерокопию паспорта, за определенную мзду везут и на границе оформляют миграционные карты. Что лишний раз дает повод говорить: нужно менять эту норму. Отменять ее. Во всяком случае, для граждан Украины. Нельзя, политически неправильно, выдавать на Украину людей, которые находятся в базе «Миротворца».

- А те, кто отстаивают противоположную точку зрения на ток-шоу, здесь на каком основании находятся?

- Кто как. Те, кто больше всех рассказывал про Елену Бойко всевозможные слухи, сплетни, уже давно стали гражданами России. И получили очень быстренько паспорта РФ в 2014-2015 годах. Они теперь могут критиковать кого угодно. Это психология человека, последним заскочившего на подножку автобуса. Сначала он кричит «Там внутри свободно!», а потом кричит «Куды прете, тут все забито!»

Между тем, помимо уголовного дела о «покушении на территориальную целостность» Елене Бойко может грозить на Украине и более тяжкая статья. Во внутреннем реестре Украины находятся еще минимум два заявления на Вищур. Одно из них - по статье «Государственная измена».

ОТ АВТОРА

Если она шпион — так объясните, а не бейте по репутации страны

Конечно, многое в истории Елены Бойко не сходится. Я не могу понять, почему за 2,5 года в России она не удосужилась оформить себе даже разрешение на временное проживание, не говоря уж о виде на жительство. К чему все эти перебежки по нейтральным зонам? Риск нарваться на липовую миграционную карту неких «серых» фирм, их оформляющих? Есть законная процедура. Сложная, бюрократическая, но при желании легализоваться в России можно. И тех, кто сейчас говорит, что закон превыше всего, я прекрасно понимаю.

Но я не могу найти объяснения тому, что Россия выдает человека, заведомо понимая, что там его будут судить «за Россию».

Ведь есть же простая, передаваемая на генетическом уровне аксиома: русские своих не бросают. «Она нам не своя», - слышу я в ответ. Но я смотрю на дело Бойко глазами обычного россиянина, который ничего не знает ни о прошлом Елены, ни о ее разногласиях с покинувшими Украину соотечественниками. Я знаю женщину, которая эмоционально, порой на грани фола, но все-таки отстаивает близкие мне идеалы. «Против Бандеры, за Крым!» - вот это все. И тут вдруг эту женщину отдают на растерзание тем, кого она все это время обличала с экранов? Моя страна выдает. Как это понять?

Виновата? Ну посадите ее на 15 суток. А потом еще на 15. Пока не поймет, что надо выправить документ. А коли уж высылаете, то дайте возможность уехать в Белоруссию, Казахстан, Армению, да хоть в Южную Осетию. Нет, даже в Донецк не отпускают. Словно перешла она дорогу кому-то очень злопамятному. Или того хуже - в соцсетях полно «свидетельств» ее сотрудничества с СБУ. Если это правда, то ты, государство, объясни нам по-человечески, дескать, шпионом оказался телеэксперт. Вот вам доказательства, видеослежка, прослушка, наружка... Только отчего вдруг такая гуманность к шпионам? Тогда судить ее надо было по всей строгости и менять потом на нашего журналиста Вышинского, которого маринуют в застенках на Украине.

Я знаю массу контраргументов, которые мне могут привести. Но ни один из них не бьет простого факта: нельзя выдавать Украине политических беженцев (пусть у них и нет официального статуса), которых будут судить за их убеждения. И даже не потому, что это противоречит Женевской конвенции 1951 года. Это просто не по-человечески. И бьет по репутации страны.

СПРАВКА «КП»

По статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Елене Бойко грозит срок до 3 лет.

По статье «Государственная измена» - до 15 лет.

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