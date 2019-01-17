Рассекречен рапорт Жукова Сталину об освобождении Польши

Этот рапорт, представленный на заседании Российского исторического общества, следовало зачитывать в польских школах по пунктам.

«Ваш приказ — мощным ударом разгромить противостоящую войскам фронта группировку противника и стремительно выйти к линии польско-германской границы — выполнен», - писал Жуков Сталину и членам Госкомитета обороны Маленкову, Булганину, Берия, Микояну. За этими словами — Висло-Одерская операция, более 43 тысяч убитых и пропавших без вести наших бойцов.

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено...»,- сообщал командующий фронтом, армии и дивизии которого вместе с войсками 1-го Украинского фронта разгромили 35 дивизий противника.

«В освобожденных крупных городах Польши - Лодзи, Томашове, Радоме, Быдгоще (Бромберге), полностью сохранены все действовавшие к 14 января сего года промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья», - за скупыми строками рапорта не только 150 тысяч немцев, взятых в плен при освобождении этих городов, но и аккуратная работа советской авиации и артиллерии, которая берегла для поляков и их дома, и их заводы и фабрики, что, впрочем, не удалось в Варшаве — по вине фашистов.

«С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города», - Георгий Константинович подчеркнул, что десятки тысяч жителей были уничтожены гитлеровцами, многие угнаны, а сам город мертв. Оккупанты убили его до того, как наша армия выбила немцев из его руин, превращенных в опорные пункты.

Этот рапорт вряд ли покажут польские СМИ. В освобожденной нами стране минувшей осенью пытались взорвать первый послевоенный памятник, установленный в Польше в память о погибших при форсировании Одера. Почему в этой стране не хотят помнить о том, кто их освобождал, мы спросили военного историка и журналиста Александра Ватутина:

- Молодые поляки вряд ли знают о фактах из рапорта Жукова — им просто никто про это не рассказывает. Все школьные программы там переписаны. Советский солдат для них - оккупант, который поработил их вновь, прогнав немцев и превратив Польшу в «советского сателлита». Поколение, которому сейчас лет 60, вспоминает послевоенный период чаще негативно. Но поляков надо разделять. Есть простые люди, которые к нам относятся хорошо, ухаживают за нашими памятниками. Вот сейчас убили ножом мэра Гданьска — это человек был адекватен, тепло относился к нашей стране , выступал за сохранение памятников советским солдатам.

А в целом тенденция общевропейская по отношению к нашим монументам нехорошая. Пока только немцы и австрийцы их сохраняют в должном порядке — в том числе из-за генетически заложенного чувства вины. У полков такого чувства вины нет. И чувства благодарности — тем более.

Информацию, опубликованную сейчас из рапорта командующего 1-м Белорусским, думаю, никто в Польше публиковать не будет. Лишний раз говорить правду о нашем солдате никто не захочет. Нынешняя власть — точно, а те, кто захотел бы — они, к сожалению, там потихоньку становятся маргиналами...

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