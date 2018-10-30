2018-10-30T16:44:01+03:00
В мире

Памятники советским воинам в Польше: власти сносят, народ восстанавливает

Активист Ежи Тыц отреставрировал ещё один мемориал Солдату-освободителю
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Результаты работы активиста.Результаты работы активиста.
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— В январе 1945 года боец Красной Армии спас от гибели мою маму Елену. Она приказала мне чтить память советских воинов. Что и я делаю.

Это слова лидера движения «Курск» Ежи Тыца. Название у общественного проекта — русское, но действует он у себя дома, в Польше. На народные пожертвования восстанавливая памятники советским воинам-освободителям. Почти шестьсот тысяч из них погибли, очищая Речь Посполитую от нацистских захватчиков в конце Второй Мировой.

И вот 30 октября Тыц вместе с соратниками закончили ремонт ещё одного монумента. На сей раз — на советском кладбище в городе Радом (Мазовецкое воеводство). Реставрация продолжалась два с половиной месяца. Теперь памятник как новенький. Увы, пока горстка гражданских активистов пытается сберечь наследие славянского боевого братства, у официальной Варшавы позиция иная:

— После войны Польша оказалась зависима от СССР, наши власти считают Красную Армию «оккупантом». В прошлом году они приняли «антикоммунистический закон», позволяющий сносить памятники того периода. Один демонтировали в Варшаве совсем недавно, — сказала «КП» россиевед и член польско-российского культурного общества «Славянская душа» Моника Магуза. — Однако далеко не все поляки разделяют такое мнение.

Памятник до реставрации.

Памятник до реставрации.

В любом случае, Ежи Тыц останавливаться не намерен и обещает продолжить защиту памятников, большинство из которых не ремонтировалось десятилетиями.

РЕПОРТАЖ

Советских солдат еще раз убили в Польше

ЧАСТЬ 1

Обозреватель «КП» Галина Сапожникова вернулась из Варшавы, в которой недавно приняли закон, требующий массового сноса памятников красноармейцам, освобождавшим страну от фашистов (подробности)

ЧАСТЬ 2

Итак, существуют две разные Польши: одна советские памятники сносит, другая восстанавливает. И есть место, где эти две страны встречаются – это Подляшье, на восточной границе, где живут православные. Их немного – тысяч 500-600, капля в море на фоне всей остальной католической страны. (подробности)

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