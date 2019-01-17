В провинции возле Рима освобождены сотни мигрантов, бывшие рабами на итальянских полях

Как сообщает итальянская пресса, в центре цивилизованной Европы процветало самое настоящее рабство, куда попадали легальные, но большей частью нелегальные мигранты из африканских стран и Восточной Европы. Рабовладельческую сельскохозяйственную империю, как ее назвали в итальянских СМИ, накрыла итальянская полиция. По их данным, эта сеть набирала рабочих в центрах трудоустройства для иностранцев и сумела монополизировать рынок труда в провинциях Латина, Риме, Фрозиноне и Витербо. Среди арестованных шести человек — организаторов этой сети, государственные чиновники - профсоюзный деятель и инспектор по труду. Еще есть 50 подозреваемых, в отношении которых ведется проверка. Использовался рабский труд нескольких сотен иностранцев. Они жили в специальных лагерях в жутких условиях, получали очень скудную еду и никакой оплаты за свой 12-часовой тяжелый труд на сельскохозяйственных полях.

Главари "преступного объединения, направленного на эксплуатацию труда, вымогательство, отмывание денег, коррупцию и налоговые преступления" (цитата из полицейской пресс-конференции) находились в провинции Латина, возле Рима. Существенную помощь полиции оказало перехваченное смс от одного секретаря профсоюза другому чиновнику в преддверии рождественских праздников: «... у Деда Мороза я попросил ... 4000 безработных и кошку ...». Расследование началось в 2017 году и завершилось только сейчас. Успех полицейских был отмечен на самом высоком уровне.

Министр Маттео Сальвини прокомментировал: "Поздравляю полицию с арестами в Латине, я горжусь нашими силовыми структурами. Иммиграция без правил ведет к эксплуатации. Я считаю, что эта блестящая операция - первая из многих на очереди, чтобы остановить бизнес, который процветает на нелегальной иммиграции и обогащает тех, кто ее использует". Президент Палаты, Роберто Фицо, был удовлетворен полицейской операцией: "Это настоящее бедствие, это рабство: с любой эксплуатацией рабочих, с любой несправедливостью в отношении человеческого достоинства государство должно жестоко бороться без каких-либо колебаний."

В провинции возле Рима освобождены сотни мигрантов.

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