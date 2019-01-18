Грусть-печать: Газетные киоски выживают с улиц российских городов

ПРЕССА ПОД ПРЕССОМ

В большинстве городов основные баталии за ларьки гремели несколько лет назад. Тогда чиновники взялись наводить красоту и единообразие на улицах. Определили под киоски конкретные места. Но, как оказалось, на этом мытарства торговцев газетами и журналами не закончились.

- Сейчас мы просим исключить из плана размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 30 мест. Они просто пустуют из-за низкой рентабельности: люди там не ходят, - говорит директор одного из тюменских отделений сети «Фолиант» Андрей Шулепов.

А в Петербурге торговцев газетами чиновники переселяют по собственной инициативе. Договоры на торговлю в ларьках заключали в 2015-м, в этом году они как раз начали истекать. И большинство из них мэрия продлевать отказалась. Вдруг выясняется, что участок, который сами же государевы мужи отвели под ларек, теперь не годится. Под землей находятся важные инженерные сети, или киоск становится помехой для пешеходов.

- А как же эти адреса попали в схему расположения киосков? Все причастные комитеты ее согласовали, - возмущается генеральный директор компании «Метропресс» Сергей Маркелов. - Распространители в выборе точек участия не принимали, нам схему из Смольного спустили.

ТОЧКА РАЗМЕРОМ С ОДНУШКУ

Ну а самое дикое - в документах путают понятие «киоск» и «павильон».

- Казус в формулировках: в постановлении, которое вводит схему, говорится и о киосках, и о павильонах, но в договорах по старинке писали «киоск», - объясняет Маркелов. - Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний вид нестационарных торговых объектов, где четко видно, что это павильон. Это техническая ошибка, но теперь она стала основанием для разрыва договора.

Чиновники покивали головами, признали свое упущение и пообещали его исправить, но потом один из причастных к вопросу комитетов прекратил переделывать документы из-за «внутренних распорядков». Теперь раз написано «киоск», должен стоять киоск - то есть ларек с окошком.

- Из-за такого подхода у нас появляются «киоски» в 26 квадратных метров. Да это нормальная площадь для однушки! - говорит Амосов.

Павильоны, которые внезапно оказались вне закона, разрабатывали вместе со Смольным: современный внешний вид, долговечные материалы, лаконичная конструкция. А теперь их нужно буквально распилить и выбросить: хранить негде, а свободных мест в городе, да еще таких, где будут покупатели, нет.

- Три года назад мы нашли деньги. А теперь, зная что в любой момент тебя могут снести, кто захочет вкладываться в киоски? Ни мы, ни кто-либо другой теперь ни рубля не потратит, чтобы заменить старые киоски. Убили инициативу на корню!

Договориться по-хорошему не удалось, и сразу после праздников павильоны с истекшим сроком аренды принялись сносить - успели восемь штук. Помогло только обращение печатников к врио губернатора, который выписал трехмесячный мораторий на снос. За это время чиновники должны найти цивилизованный выход из ситуации.

ШАУРМА ВМЕСТО ГАЗЕТЫ

В Челябинске киоски «Роспечати» медленно, но верно выдавливают с улиц. В прошлом году по 117 точкам в самых людных районах было получено предписание о сносе. Хорошо хоть не сразу же, а по истечении срока аренды.

Чтобы продолжить торговать, нужно не только потратить полтора миллиона рублей на новый, утвержденный городской администрацией киоск, но и выиграть торги за место. В местной «Роспечати» только разводят руками - соперничать с ларьками с шаурмой на таких условиях у них не получится. Встречное предложение чиновников переехать во дворы и переулки у печатников вызывает разве что грустную улыбку: люди покупают газеты и журналы по дороге на работу, мало кто пойдет за ними специально.

В Саратове местная «Роспечать», бывшая фактическим монополистом на рынке продажи СМИ, уже год проходит процедуру банкротства. От более чем 200 киосков осталось 83, да еще часть из них отдали под торговлю пирожками.

Неужели везде газеты и журналы хотят прогнать с улиц? К счастью, есть и позитивные примеры. Так, в Хабаровске только слышали о гонениях на киоски в других регионах.

- С подобными ситуациями мы не сталкивались никогда. Напротив, администрация всегда шла нам навстречу, - рассказывает директор ООО «Хабпресс» Наталья Чередниченко. - Сейчас мы на стадии конкурса, и власти к нам настроены лояльно. У нас порядка 100 киосков в Хабаровске. Проблемы, конечно, есть. Спрос упал три-четыре года назад после кризиса. Глянцы совсем не продаются, газеты еще более-менее.

«РАБОТАЕМ БЛАГОДАРЯ «КОМСОМОЛКЕ»

В конце лета стало известно, что под снос пойдет 21 ларек в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. А ведь это Уралмаш и Эльмаш, покупателей тут много. Причина - торговые точки мешают новой трамвайной ветке в Верхнюю Пышму. Но на месте планируемых путей стоит один ларек, а не два десятка.

В отчаянии редакторы и директоры местных газет написали коллективное письмо главе района:

- Для наших предприятий сокращение торговых точек по продаже печатной продукции на 65 процентов (25 киосков из 39) приведет к резкому сокращению продаж тиражей.

И это воззвание сработало. Конечно, никто из администрации района или города не извинился и не пообещал оставить киоски в покое. Но руководство екатеринбургской «Роспечати» говорит, что сейчас поводов для беспокойства у них нет:

- Мы очень благодарны «Комсомолке» и другим изданиям, которые моментально отреагировали на возможное закрытие торговых точек в Екатеринбурге и помогли отстоять киоски. Без вашей поддержки ситуация могла завершиться для нас и ваших читателей.

ВСТУПИЛИСЬ ЧИТАТЕЛИ

А когда опускаются руки у предпринимателей, приходится подключаться еще одной заинтересованной стороне - читателям. Так было в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону. Там районные власти просто отключили в газетном киоске электричество - как хотите, так и выкручивайтесь. А ведь это и освещение, и сигнализация, и вентилятор, который летом на юге ой как нужен.

Но против закрытия киоска взбунтовался народ. За считаные дни жители микрорайона собрали подписи в поддержку торговой точки.

- Да мы знаем, просчет вышел! - с досадой машет рукой чиновник городской администрации, который просил не называть его имени. - Там, оказывается, больше тысячи постоянных покупателей. Глава администрации быстро дал поручение разобраться и решить вопрос, чтобы люди не остались без газет и журналов.

Впрочем, это скорее разовый случай. В том же Ростове за два года закрыли почти 70 точек по продаже прессы.

КОМПЕТЕНТНО

«Каждый день в стране исчезает по десять ларьков»

Александр ОСЬКИН, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП):

- В целом по стране торговые точки, где можно купить печатную продукцию, исчезают. Каждый день в России становится на десять киосков меньше. Если еще несколько лет назад в стране было 42 тысячи киосков печати, то сейчас осталось всего около 17 тысяч. При этом есть постановление правительства, где определены нормативы, сколько должно быть в населенных пунктах киосков по продаже прессы. Многие регионы это постановление не выполняют. В качестве положительного примера можно привести Москву, где за последние годы газетных киосков становится все больше.

Подготовили Антон УГОЛЬКОВ («КП» - Саратов»), Виктория АВВАКУМОВА («КП» - Тюмень»), Лев ИСТОМИН («КП» - Екатеринбург»), Александр СТЕПАНОВ («КП» - Ростов-на-Дону»), Анна ПОСЛЯНОВА («КП» - Санкт-Петербург»), Андрей СОКОЛОВ («КП» - Челябинск»)