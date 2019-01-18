Путин заговорил по-сербски

- Вас очень ждут возле храма святого Саввы, - сказал Путину президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде. - Как мне передают, там собрались десятки тысяч людей, которые хотели бы увидеть вас.

Даже для Сербии, где очень хорошо относятся и к России, и к Путину, это казалось перебором. В рабочий день просто так собраться, чтобы издалека посмотреть на президента другой страны, пусть даже и на Путина?

Но возле одного из главных соборов Белграда, построенных с помощью России и на ее же деньги сейчас украшаемых, творилось что-то неописуемое. Люди толпой стояли вдоль ограждения вокруг всего храма и на прилегающих улицах. Рядом со стенами собора со всех сторон были установлены огромные экраны, на которых должна была идти трансляция происходящего внутри. Официальные данные были разными — от нескольких десятков тысяч до фантастических 180 тысяч. Сколько точно — в таком скоплении сказать было сложно, но очень много.

Путин и Вучич сразу спустились в нижний храм — крипту собора, где уже закончена роспись и где был выставлен образ святого СаввыФото: REUTERS

Путин и Вучич сразу спустились в нижний храм — крипту собора, где уже закончена роспись и где был выставлен образ святого Саввы. Тут произошло неожиданное: поставив по свечке перед образами, президенты попросили всех журналистов уйти. То есть обращаться к иконам при посторонних они не захотели.

Через некоторое время Путин и Вучич поднялись из крипты в сам храм, где еще только идут работы по убранству, выкладывают огромные мозаичные панно алтаря и где их ждали художники, которые трудятся над этим.

- Собор был построен по образу и подобию константинопольской Святой Софии, но купол здесь больше, - рассказывал и показывал российский мастер Николай Мухин. - И нигде в мире не будет такого количества мозаик.

Общая площадь мозаичного поля одного только купола - 1230 квадратных метров, а общая площадь — более 12 тысяч квадратных метров.

- Такого, как будет здесь, нет ни в Венеции, ни в Палермо, ни в Монреале, - с гордостью констатировал художник. - Это самый большой мозаичный ковер в христианском мире. У нас сейчас в Питере безостановочно, много месяцев льется стекло и возится сюда, настолько масштабная работа.

- А по сравнению со Спасом на крови? - поинтересовался Путин, вспомнив крупнейший мозаичный храм России.

- В три раза больше! - ответил художник.

За всем этим с улицы несмотря на очень холодный вечер с интересом наблюдали жители Белграда. Одновременно шла прямая трансляция на национальном телеканале.

Главная мозаика собора с ликом Христа оставалась к приезду президентов незавершенной. Недостающие несколько деталей попросили вклеить патриарха Сербского Иринея, Путина и Вучича. Причем задумано было красиво — каждому было необходимо вставить по три камешка в орнамент: белого, синего и красного цветов. То есть в соответствии с флагами России и Сербии.

Недостающие несколько деталей мозаики с ликом Христа попросили вклеить патриарха Сербского Иринея, Путина и ВучичаФото: REUTERS

Когда Путин старательно впечатал свои мозаики в нужные места, художник пошутил:

- Все, теперь вы в бригаде!

- Когда за зарплатой? - не полез за словом в карман Путин.

- В начале месяца.

- Нет, подобные вещи мы будем делать бескорыстно, - отреагировал президент.

Более того, не просто бескорыстно - Россия выделит еще пять миллионов евро на завершение работ в храме.

- Стоя между двумя президентами, я загадал: увидеть вас здесь снова на освящении уже готового собора, - сказал Мухин. - К октябрю этого года надеемся закончить.

Оба пообещали приехать, видимо, через девять месяцев Путину придется еще раз лететь в Белград.

Выйдя из храма к многотысячной толпе, он, хотя и не собирался ничего говорить, все же взял микрофон.

- Спасибо вам за поддержку, - сказал Путин по-сербски, за что был награжден очень искренними аплодисментами.

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