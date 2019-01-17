Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку

Визит Владимира Путина в Белград прошел под знаком шарпланинской овчарки. Точнее трехмесячного щенка этой породы, про которого накануне написали сербские СМИ. Александр Вучич задумал подарить гостю собаку, как делали это до него коллеги из Болгарии, Японии и даже Туркмении. И эта новость настолько овладела всеми, что на протяжении визита президента России журналистам кремлевского пула из Москвы безостановочно сыпались вопросы: «Подарил?», «Где щенок?», «Что у вас с овчаркой?»

- У породистого щенка шарпланинской овчарки оба семенника должны быть полностью... - с удивлением читал вслух корреспондент российского агентства присланную ему из редакции инструкцию-описание. - Это что, я должен проверить его на породистость что ли?

При этом визит и без овчарки получался неординарный.

Самолет Владимира Путина на границе Сербии встретили три МиГ-29 сербских ВВС и в качестве почетного эскорта сопроводили до аэропорта Белграда. Где у трапа уже поправлял очки президент Сербии Александр Вучич. Вообще-то президентам по протоколу не положено встречать кого-то в аэропорту, но для дорогого гостя сербы сделали исключение.

За это Вучич был вознагражден поездкой на «Аурусе». Лимузин президента России все чаще выезжает за пределы страны, но такого, чтобы подвезти на нем хозяина встречи, еще не бывало.

Официальная часть программы началась с возложения венков к Мемориалу освободителям Белграда. Слава богу, сербы помнят, кто освобождал их страну. После чего возле Палаты Сербии прошла просто имперская церемония официальной встречи. Случайно или нет, но в момент, когда президенты подъехали к резиденции, в храме напротив начали бить колокола, а гимн России сопровождался раскатами артиллерийского салюта.

С выстроившимися вдоль красной дорожки членами российской делегации Вучич здоровался как с близкими родственниками, а с главой «Газпрома» Алексеем Миллером даже обнялся. Вот насколько сильно сербам нужен российский газ.

Где-то по улицам Белграда в этот момент шествовал марш под девизом «Добро пожаловать, Путин», на который сербы обещали вывести до 70 тысяч человек. Вряд ли собралась даже половина обещанного, но это действительно получился марш.

Тем временем Путин и Вучич осмотрели в фойе Палаты Сербии выставку, посвященную российско-сербским связям с 1804 по 1918 годы, и даже начали переговоры

Путин напомнил, что наградил Вучича орденом Александра Невского за вклад в развитие двусторонних отношений.

- У меня сегодня будет возможность, которая, безусловно, доставит мне удовольствие вручить вам государственную награду Российской Федерации, - заявил он.

В ответ Вучич на русском языке поблагодарил его за высокую честь, но щенок на сцене так и не появился. Как выяснилось позже, с собакой по кличке Паша президента России познакомили в кулуарах. Путин погладил щенка, который уже сейчас немалого размера, а вырастет еще больше, и оба друг другу понравились.

- Симпатяга, - сказал о нем Вучичу Путин, входя в зал для переговоров в расширенном составе.

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру щенка югославской овчарки.

Зато орден Александра Невского от публики скрывать не стали.

- Теперь в список почетных кавалеров ордена внесено и ваше имя, - поздравил президент России Вучича, вручая ему награду перед началом пресс-конференции.

- Мы достигли договоренности о сооружении газопровода в будущем и строительстве газохранилищ, - сразу начал с главного пресс-конференцию президент Сербии. - Я горжусь, что Сербия выполнила все свои обязательства перед «Газпромом». Я думаю, что я стал ночным кошмаром для Миллера, каждый раз я просил его отсрочить наши долги, но теперь мы все заплатили. Мы договорились о сотрудничестве в строительстве и обслуживании наших железных дорог. Мы благодарны России за поддержку Сербии во всем.

На переговорах обсуждались вопросы поставки российского вооружения, но «Турецкий поток» волновал сербов больше всего.

- Мы очень рассчитываем на этот газопровод и мы имеем право, как и другие, на доступный газ, - горячился Вучич. - Лучше и доступней газа, чем российский я не видел.

- Мы готовы продолжить «Турецкий поток» в европейские страны, но надо все как следует оформить, - подтвердил Путин. - Мы готовы вложиться в эту инфраструктуру, она будет стоить порядка 1,4 миллиарда евро, но все будет зависеть от самих европейских стран. Насколько они будут в состоянии защитить свои суверенные интересы.

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- Я встречался с российским президентом 14 или 15 раз, был у него дома, - сказал Вучич. - Путин рациональный и серьезный человек, он не состоит из мифов, но он ценит традиции (подробности).