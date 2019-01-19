2019-01-19T13:00:07+03:00
Политика

Путин в мире животных: 25 фото президента

Российский лидер и все-все-все, кто покрыт шерстью, перьями и даже чешуей в нашей подборке
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Президент вывел на прогулку своих собак Баффи и Юмэ. Фото: Алексей Дружинин / РИА НовостиПрезидент вывел на прогулку своих собак Баффи и Юмэ. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Любовь президента России ко всему живому, пушистому, пернатому и хвостатому общеизвестна. Если иностранный лидер хочет сделать Путину гарантированно приятный подарок, он дарит ему щенка.

Хотя общение с животными у главы государства идет гораздо дальше, чем просто погладить попавшегося котенка - Путин лично участвовал чуть ли не в десятке серьезных экологических программ.

Некоторые моменты общения Путина с животным миром России в нашей подборке.

Владимир Путин косплеит Никиту Хрущева, посещая свиноферму в Саратовской области Фото: РИА "Новости"

Владимир Путин косплеит Никиту Хрущева, посещая свиноферму в Саратовской областиФото: РИА "Новости"

Щенки знаменитого лабрадора Кони были прекрасным подарком - они достались пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу и шестилетней девочке Кате из Смоленска Фото: РИА Новости

Щенки знаменитого лабрадора Кони были прекрасным подарком - они достались пенсионеру из Ростовской области Алексею Белевцу и шестилетней девочке Кате из СмоленскаФото: РИА Новости

Президент показал журналистам тигренка, которого ему подарили на день рождения Фото: РИА Новости

Президент показал журналистам тигренка, которого ему подарили на день рожденияФото: РИА Новости

Владимир Путин на выставке "Золотая осень" на ВВЦ разбирается, что было раньше - курица, яйцо или цыпленок Фото: РИА "Новости"

Владимир Путин на выставке "Золотая осень" на ВВЦ разбирается, что было раньше - курица, яйцо или цыпленокФото: РИА "Новости"

Белухи на острове Чкалова в Охотском море - одна из самых больших страстей Путина Фото: РИА "Новости"

Белухи на острове Чкалова в Охотском море - одна из самых больших страстей ПутинаФото: РИА "Новости"

Путин в "Лосином острове" и лосята Фото: РИА "Новости"

Путин в "Лосином острове" и лосятаФото: РИА "Новости"

Пей, лосенок! Фото: РИА "Новости"

Пей, лосенок!Фото: РИА "Новости"

Президент в экспедиции в "Убсунурскую котловину" - в места обитания снежного барса Фото: РИА "Новости"

Президент в экспедиции в "Убсунурскую котловину" - в места обитания снежного барсаФото: РИА "Новости"

Путин лично контролировал строительство Приморского океанариума, даже когда для этого приходилось общаться с моржами Фото: РИА "Новости"

Путин лично контролировал строительство Приморского океанариума, даже когда для этого приходилось общаться с моржамиФото: РИА "Новости"

"Симпатяга" - сказал Путин, познакомившись с щенком шарпланинской овчарки, подаренным президентом Сербии Александром Вучичем Фото: РИА "Новости"

"Симпатяга" - сказал Путин, познакомившись с щенком шарпланинской овчарки, подаренным президентом Сербии Александром ВучичемФото: РИА "Новости"

Раз, два, три, четыре, пять - вывел Кони погулять. Фото ТАСС/ Владимир Родионов

Раз, два, три, четыре, пять - вывел Кони погулять. Фото ТАСС/ Владимир Родионов

Вышел в поле Путин с конем. Фото ТАСС/ Сергей Жуков

Вышел в поле Путин с конем. Фото ТАСС/ Сергей Жуков

Утенок на Кубани жалуется Путину на трудности утиной жизни. Фото: ТАСС

Утенок на Кубани жалуется Путину на трудности утиной жизни.Фото: ТАСС

Вопрос "А сколько корова дает молока?" был не главным во время посещения фермы в Ставрополье. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

Вопрос "А сколько корова дает молока?" был не главным во время посещения фермы в Ставрополье. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

Знаменитый полет Путина со стерхами - один из самых необычных экспериментов президента. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин

Знаменитый полет Путина со стерхами - один из самых необычных экспериментов президента. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин

В приморском океанариуме президента познакомили не только с белухами. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

В приморском океанариуме президента познакомили не только с белухами. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

Даже осьминог хочет пожать руку Путину. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

Даже осьминог хочет пожать руку Путину. Фото ТАСС/ Михаил Климентеьв

"Путин, Путин в Тыве" - передавали олени новость друг другу и шли пообщаться с президентом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Путин, Путин в Тыве" - передавали олени новость друг другу и шли пообщаться с президентом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

Котенок леопарда Гром так переживал, что покусал журналистов, но на руках у президента успокоился. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

Котенок леопарда Гром так переживал, что покусал журналистов, но на руках у президента успокоился. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Ну кто тебя обижает?" - Путин нашел общий язык с сочинским леопардом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Ну кто тебя обижает?" - Путин нашел общий язык с сочинским леопардом. Фото ТАСС/ Алексей Никольский

"Путин погладил киску" - тот самый котенок погорельцев Хакасии, вошедший в историю. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

"Путин погладил киску" - тот самый котенок погорельцев Хакасии, вошедший в историю. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев

О том, что Путин любит собак, стало известно в первые же дни его президентства Фото: ТАСС

О том, что Путин любит собак, стало известно в первые же дни его президентстваФото: ТАСС

Малыш Верный от президента Туркмении. Фото: ТАСС

Малыш Верный от президента Туркмении.Фото: ТАСС

Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами. Фото Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами

Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами. Фото Приехал на свадьбу главы МИД Австрии - познакомился с ее питомцами

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Джордж Буш накормил федеральных служащих пиццей
Минсельхоз отметил небольшой рост цен на некоторые продукты
Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины
Умер миллиардер Генри Си - самый богатый человек Филиппин
В Чувашии попросили списать долги за газ
«Желтые жилеты» пообещали устроить самую массовую акцию в Париже
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливу
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря
В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн
Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном
На Бали введут налог для туристов в $10
Трамп отметил недостоверность статьи о переговорах по Trump Tower в Москве
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с участием четырех иномарок
Второй за сутки пожар произошел на трубопроводе в Мексике
Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна Конгрессу
Погода в Москве на 19 января 2019 года: в столице подморозит до -6 градусов
В Мексике 20 человек погибли при взрыве на бензопроводе
Foreign Policy: Бояться надо российских ракет с обычными боеголовками
В Риге отменили крещенские купания в Западной Двине
Болгария экстрадировала россиянина Жукова в США
В МИД прокомментировали заморозку ситуации с Россией в ПАСЕ
Демократы США обвинили РФ в попытке взлома серверов партии в ноябре 2018 года
Умер диктор и телеведущий Виктор Мочалов
Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"
Гром и молния в середине января: над Москвой пронеслась снежная гроза
Умер сатирик Семен Лившин