Щенок Путина - потомок чемпионов

Когда из администрации президента Сербии пришел запрос на щенка для Владимира Путина, известный заводчик собак Драган Чулибрк удивился. Но не самой просьбе, а тому, как хорошо чиновник разбирался в вопросе. Драган даже предположил, что разговаривал со специалистом. А может быть человек на том конце провода был его клиентом, купившим когда-то собаку.

Агроном по образованию, Драган Чулибрк 27 лет всей своей дружной семьей разводит шарпланинцев - балканская пастушья порода, названная в честь горы Шар на юге Сербии - в Косово. По признанию специалистов, на сегодняшний день на Балканах он - один из лучших в своем деле. Из маленького городка Петроварадин, что под Новым Садом, его щенки разлетались во Францию, Австрию, Венгрию, Чехию, Австралию и даже США. А вот «запрос на Россию» пришел впервые. Сам Драган, по совместительству - глава Союза заводчиков шарпланинцев, - оценивает свою квалификацию скромнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686867" frameborder="0"></iframe> Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру щенка югославской овчарки.

- В Сербии разведением этих собак занимается около 500 человек. 200 из них действительно хорошие профессионалы, - говорит он. - Не скажу, что я лучший. Может быть где-то есть собаки и качественнее моих. Но у меня точно очень хорошие псы. С выбором наши власти не ошиблись. Уверен, президент Путин не пожалеет и будет очень доволен. В Паше сконцентрирована самая породистая кровь.

Щенок Путина - потомок чемпионовФото: REUTERS

Чтобы сделать ответственный выбор, Драган собрал жену и троих детей - надо же соблюсти демократические принципы «плебисцита». Впрочем, долго выбирать не пришлось. Паша был единственным кобелем из последнего помета. И это - восьмое поколение, уходящее корнями в Косово.

Маму Паши зовут Байка (сказка по-русски), папу - Божо, а его дедушка - Ага-Язу - три года назад стал чемпионом Сербии. Драгану за него предлагали огромные деньги, но он продавать его отказался.

Перед знакомством с новым хозяином трехмесячного щенка отвезли в ветеринарную клинику «Кокер» в городке Адашевцы.

- В этом возрасте они уже и порычать грозно могут, и поугрожать, - рассказал «КП» директор клиники Игорь Мрвальевич. - Но Паша был очень веселым и дружелюбным. При осмотре вел себя послушно, совсем не агрессивно. Сделали ему прививку от бешенства и поливалентную вакцину от распространенных заболеваний. С левой стороны шеи я поставил ему стандартный чип, в который заносится вся информация о животном - от прививок, до истории болезни и, если надо, сведений о хозяевах.

Шарпланинцы очень преданы своим хозяевам и могут задать жару, если почувствует, что им угрожает опасность. При этом, собака очень умная, способная самостоятельно принимать правильные решения, что часто трактуется как упрямство. Только дрессировать надо начинать с самого юного возраста. Иначе отобьется от рук. А еще, говорят, эта порода совершенно не боится медведей. И в сербской прессе, помятуя, что это символ России, видят в этом некий особый дружеский символизм.

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