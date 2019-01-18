2019-01-18T16:35:45+03:00
Политика

Щенок Путина - потомок чемпионов

Шарпланинац Паша - первый пес известных сербских заводчиков, уехавший в Россию [видео]
Александр КОЦ@sashakots
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Владимиру Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчаркуВладимиру Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчаркуФото: REUTERS
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Когда из администрации президента Сербии пришел запрос на щенка для Владимира Путина, известный заводчик собак Драган Чулибрк удивился. Но не самой просьбе, а тому, как хорошо чиновник разбирался в вопросе. Драган даже предположил, что разговаривал со специалистом. А может быть человек на том конце провода был его клиентом, купившим когда-то собаку.

Агроном по образованию, Драган Чулибрк 27 лет всей своей дружной семьей разводит шарпланинцев - балканская пастушья порода, названная в честь горы Шар на юге Сербии - в Косово. По признанию специалистов, на сегодняшний день на Балканах он - один из лучших в своем деле. Из маленького городка Петроварадин, что под Новым Садом, его щенки разлетались во Францию, Австрию, Венгрию, Чехию, Австралию и даже США. А вот «запрос на Россию» пришел впервые. Сам Драган, по совместительству - глава Союза заводчиков шарпланинцев, - оценивает свою квалификацию скромнее.

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру щенка югославской овчарки.

- В Сербии разведением этих собак занимается около 500 человек. 200 из них действительно хорошие профессионалы, - говорит он. - Не скажу, что я лучший. Может быть где-то есть собаки и качественнее моих. Но у меня точно очень хорошие псы. С выбором наши власти не ошиблись. Уверен, президент Путин не пожалеет и будет очень доволен. В Паше сконцентрирована самая породистая кровь.

Щенок Путина - потомок чемпионов Фото: REUTERS

Щенок Путина - потомок чемпионовФото: REUTERS

Чтобы сделать ответственный выбор, Драган собрал жену и троих детей - надо же соблюсти демократические принципы «плебисцита». Впрочем, долго выбирать не пришлось. Паша был единственным кобелем из последнего помета. И это - восьмое поколение, уходящее корнями в Косово.

Маму Паши зовут Байка (сказка по-русски), папу - Божо, а его дедушка - Ага-Язу - три года назад стал чемпионом Сербии. Драгану за него предлагали огромные деньги, но он продавать его отказался.

Перед знакомством с новым хозяином трехмесячного щенка отвезли в ветеринарную клинику «Кокер» в городке Адашевцы.

- В этом возрасте они уже и порычать грозно могут, и поугрожать, - рассказал «КП» директор клиники Игорь Мрвальевич. - Но Паша был очень веселым и дружелюбным. При осмотре вел себя послушно, совсем не агрессивно. Сделали ему прививку от бешенства и поливалентную вакцину от распространенных заболеваний. С левой стороны шеи я поставил ему стандартный чип, в который заносится вся информация о животном - от прививок, до истории болезни и, если надо, сведений о хозяевах.

Шарпланинцы очень преданы своим хозяевам и могут задать жару, если почувствует, что им угрожает опасность. При этом, собака очень умная, способная самостоятельно принимать правильные решения, что часто трактуется как упрямство. Только дрессировать надо начинать с самого юного возраста. Иначе отобьется от рук. А еще, говорят, эта порода совершенно не боится медведей. И в сербской прессе, помятуя, что это символ России, видят в этом некий особый дружеский символизм.

КАК ЭТО БЫЛО

Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку

Визит Владимира Путина в Белград прошел под знаком шарпланинской овчарки. Точнее трехмесячного щенка этой породы, про которого накануне написали сербские СМИ. Александр Вучич задумал подарить гостю собаку, как делали это до него коллеги из Болгарии, Японии и даже Туркмении (подробности)

КСТАТИ

Что дарили Владимиру Путину

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Пять собак президента

В Сербии Владимиру Путину подарили трехмесячного щенка шарпланинской овчарки. "КП" вспомнила и других собак, подаренных главе государства (подробности)

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