Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье

Владимир Путин тоже не остался в стороне от православной традиции окунаться на Крещение в прорубь. Но если в прошлом году глава государства сделал это публично - на Селигере в Нило-Столобенском монастыре, то теперь президентское купание прошло приватным образом.

По информации источника "КП" в Кремле, Владимир Путин нырнул в иордань в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. И представителей средств массовой информации при этом событии не было. Как объясняет в таких случаях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, следует разделять официальные мероприятия с участием главы государства и его частную жизнь.

Купание в крещенской проруби Владимир Путин считает как раз приватным событием и предпочитает не афишировать. Фактически лишь однажды подобный обряд был публичным, хотя участвует в нем Путин ежегодно.

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Владимир Путин по дороге из Санкт-Петербурга, где в четверг принимал участие в мероприятиях в честь 75-летия прорыва блокады, остановился в Тверской области. Президент заехал в мужской Нило-Столобенский монастырь на знаменитом озере Селигер. И там вместе с местными прихожанами искупался в Крещенской проруби. (подробности)