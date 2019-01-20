2019-01-20T14:02:30+03:00
Политика

Мария Захарова - Чубайсу: Почему «значительная часть населения живет бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства

Заявление главы «Роснано» вызвало недоумение
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ЧубайсуОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ЧубайсуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

17 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал на сайте одной из крупнейших российских радиостанций пост под названием «А теперь следите за руками». Где выдвинул радикальный тезис: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно».

Для понимания контекста — сам пост посвящён реформе российской энергетики (за которую Чубайс отвечал в начале нулевых) и завершается призывом адресно повысить её стоимость: «правильно создать ситуацию, когда богатые платят [за электричество] больше, а бедные — на том же уровне», — предлагает автор.

Но недоумение в широких кругах вызвало даже не это предложение, а поднятая Чубайсом тема «российской бедности». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему в своём фейсбуке:

«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели за Вашими?

1. Россия — богатейшая страна.

2. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее. Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — написала Захарова.

Напомним, в 1990-е годы, когда создавалась нынешняя экономическая система России, Анатолий Чубайс последовательно был главой Комитета РФ по управлению госимуществом; заместителем председателя правительства; руководителем Администрации при президенте Ельцине и, наконец, министром финансов РФ. Затем на рубеже веков возглавил РАО «ЕЭС России», разукрупнив прежде единую энергосистему страны на 23 независимых компании, в большинстве своём — частные. Сейчас 63-летний управленец руководит концерном «Роснано».

Однако самым известным (и наиболее спорным) его детищем по сей день остаётся «ваучерная приватизация» первой половины девяностых. По мнению критиков данной реформы, бывшие советские госпредприятия были распроданы за бесценок. Их работники действительно получили долю собственности «своих» заводов в виде ценных бумаг — ваучеров, но на фоне повальной нищеты стали продавать «ничего не значащие» бумаги за бесценок. В результате реальными владельцами большинства активов стали олигархи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения
Эстонскому журналисту, агитирующему направить ракеты на Санкт-Петербург, предложили проверить голову
Российские танки показали на военном параде в Лаосе
В Японии умер старейший мужчина Земли
Франция выступает за объединение Renault и Nissan
Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург
Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе
Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в Лондондерри
Украинский эксперт предрек войну с Россией в случае заморозки «Северного потока- 2»
«Женские марши» в третий раз прошли в США
Съемки «Фантастических тварей» перенесены на позднюю осень
Россия будет строить космический корабль «Союз» за свой счет
Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии
Зеленский придумал, как избавиться от бизнеса в России
МИД России предупредил россиян об отмене авиарейсов в США
Инаугурация нового президента Конго назначена на 22 января
В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71
«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии
Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов
В Голландии открылся сезон тюльпанов