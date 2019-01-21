Они ненавидят друг друга: Новая любовь Брэда Питта Шарлиз Терон годами враждовала с Анджелиной Джоли

Поклонники держат за Брэда Питта кулачки: впервые после развода с Джоли он начал встречаться с женщиной, которая не уступает Анджелине ни в чем – ни в красоте, ни в известности, ни в гонорарах, ни в «Оскарах». Уже месяц Брэд и Шарлиз Терон проводят время вместе и, похоже, им хорошо друг с другом. А у Джоли нашелся новый повод злиться, ведь Терон – ее заклятая соперница. Долгие годы две самых красивых актрисы Голливуда враждовали друг с другом из-за ролей. И Анджелина не раз переходила дорогу Шарлиз.

Наиболее ярко их соперничество проявилось во время подготовки к съемкам фильма «Невеста Франкенштейна». В 2017 году стало известно, что в ремейке культовой картины 1935 года будет сниматься Анджелина Джоли. При этом продюсер и режиссер будущего ужастика Алекс Курцман намекнул в голливудских кругах, что рассматривает на главную роль еще и Шарлиз Шерон. Обе актрисы спали и видели, как бы получить эту роль – ведь на кону стоял гонорар в 20 миллионов долларов. Шарлиз ждала и отвергала все другие предложения, теряя в деньгах. А Анджелина делала все, чтобы отсечь Терон от фильма. По словам инсайдеров, экс-супруга Брэда Питта «намеренно тянула время с ответом, чтобы позлить Терон, которая в ожидании решения соперницы отказывается от всех других параллельно предложенных ей ролей». В итоге проект киностудии Universal был приостановлен, и обе актрисы остались не у дел.

Это противостояние – уже не первое в карьере актрис. Шарлиз Терон предложили попробоваться на главную роль в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», от которой отказалась Анджелина Джоли. В итоге роль ушла к Мишель Пфайффер. Несколькими годами раньше Джоли снялась вместе с Джонни Деппом в фильме «Турист» после того, как от этой роли отказалась Шарлиз.

Шарлиз Терон по-прежнему остается одной из самых красивых актрис Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Шарлиз заводится буквально на ровном месте, стоит кому-то при ней завести разговор об Анджелине. Она не понимает, почему, предлагая им одни и те же роли, режиссеры неизменно мечтают увидеть в кадре ее соперницу, - рассказал инсайдер американскому порталу Radaronline.com.

Как сообщает британская The Sun, 55-летний Питт и 43-летняя Терон завязали отношения месяц назад, в канун Рождества. Долгое время Питт и Шарлиз просто приятельствовали – в свое время их познакомил бывший бойфренд актрисы Шон Пенн. Но теперь их отношения перешли на новый уровень.

В выходные Брэда и Шарлиз видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе. Актрису пригласили на специальный показ фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить» (картина в этом году претендует на «Оскар» в главной номинации – «Лучший фильм»). Брэд – исполнительный продюсер ленты. Терон и Питт встретились в кинозале и весь сеанс провели вместе. После показа Питт переоделся и присоединился к Шарлиз, которая ждала его в баре на углу.

- Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду, - рассказал инсайдер. – Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом.

Брэд Питт с актрисой Бланкой Бланко на премьере фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить». На этой же премьере побывала и Шарлиз Терон. После сеанса они с Питтом ушли вместе на свидание. Фото: Инстаграм.

После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о двух усыновленных детях – сыне Джейсоне и дочке Августе. Брэд Питт до сих пор находится в стадии развода с Анджелиной Джоли. Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми. В начале декабря прессе стало известно, что экс-супруги подписали соглашение об опеке. Дети теперь могут навещать отца гораздо чаще и даже оставаться у него ночевать, правда, под присмотром социального работника. Но Брэд рад и этому.