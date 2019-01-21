Сериал «Другие»: Слезы, тюрьмы и девочки-экстрасенсы

Эта история начинается в 1955 году и продолжается до нашего времени. Супруги Дольниковы, Надя (Наталья Романычева) и Леня (Эльдар Лебедев), давно женаты, но детей у них нет. В конце концов они решаются на усыновление, и в доме появляется девочка Лида. А чуть позже Леонид замечает, что с Лидой постоянно происходят странные вещи. Тем временем из мест не столь отдаленных возвращается родная мама Лидочки Валя (Елена Подкаминская). Она еще не знает, что ее удивительные способности унаследовала дочь...

- Я не считаю, что эта история - мистическая, - говорит режиссер проекта Ольга Доброва-Куликова. - Прежде всего это рассказ о женщинах. Правда, не совсем обычных. Они, скажем так, обладают доступом к энергии целительства. Это не чудеса, а жизнь. Известно же, что у женщин гораздо сильнее интуиция, чем у мужчин. И большинство из нас имеют некую силу даже просто в руках - каждая мать может погладить своего ребенка и убрать его боль. А у женщин, которых мы показываем в сериале, это развито намного сильнее. По сценарию есть всего пара моментов, когда им нужно продемонстрировать свои возможности. Собственно, с этого начинается фильм: героиня устраивает сеанс гипноза, и начинаются все ее беды.

- Вам приходилось сталкиваться с такими людьми в жизни?

- Конечно. В этом нет ничего удивительного. Перед съемками мы пригласили консультанта, который служил в органах. Специально устроили большой «круглый стол» со всей съемочной группой для того, чтобы он ответил на наши вопросы. Фильм начинается с того, что героиню как раз приглашают работать с органами. Многие к этому относятся скептически. Но консультант подтвердил, что и в те годы подобное использовалось, и сейчас тоже. В общем, наша история имеет реальную основу.

- Где снимался сериал?

- В Москве и Московской области. Мы никуда далеко не уезжали.

- Как вы искали места, которые можно было бы выдать за 50-е годы?

- Было очень сложно. У нас не было таких возможностей, как, допустим, у создателей фильм о Высоцком, когда с улиц вычищали все: убирали и рекламу, и машины. Но мы как-то изворачивались. Старались, чтобы это было не в ущерб качеству. В Москве есть еще старые дома, которые строили пленные немцы. Это в районе Южного порта, Кожуховской.

...а юная Марта Тимофеева исполняет роль дочери Валентины, которая унаследовала таланты матери. Фото: «Россия 1»

- По сюжету героиня Подкаминской попадает в колонию...

- Да, но это происходит за кадром. Мы застаем ее, когда она приходит из лагеря. И далее короткими фрагментами есть воспоминания ее долагерных событий. Вообще у всех героинь в фильме есть в жизни свои непростые отрезки. Поэтому я считаю, что жанр нашего сериала - драма. В одном из эпизодов на глазах у матери вешают дочь. А затем случается пожар и сгорает вся квартира.

Очень тяжелые эпизоды достались нашей маленькой героине, которую играет Марта Тимофеева. По сценарию она приходит в дом, где расстреляна вся семья. Ребенку было тяжело. Именно Марте досталось много таких сцен. Я надеюсь, она понимала, что это все не по-настоящему. Но при этом переживала, готовилась к сценам. Иногда профессиональные артисты легко переключаются: отыграли - и тут же хохочут. А Марта приезжала на площадку в состоянии трагедии и уезжала так же.

- Страшновато теперь смотреть: одних расстреляли, другую повесили...

- На самом-то деле это все о любви. О том, как мать бесконечно любит своего ребенка, даже если она не находится рядом.

«Другие». С 21 января, понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.