10 страшных примет на Крещение

19 января считается одним из главных православных праздников - Крещение Господне. В этот день Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в водах святого Иордана. У православных праздник начинается 18 января, в Сочельник. Крещение, Рождество и Святки являют собой триединство Пресвятой Троицы и единое торжество - Богоявление.

С годами каждый праздник обрастает приметами, традициями и обычаями. Есть среди них и страшные. Не стало исключением и Крещение Господне.

1. Увиденные сны на 19 января или во время дневного отдыха - всегда вещие и скрывают особые послания судьбы.

2. Слезы в день Богоявления - весь год в печали и слезах.

3. Нельзя хвалить и ругать - можно испортить судьбу себе и тому, кого хвалишь или ругаешь.

4. В Сочельник нельзя из дома ничего выносить и отдавать, нельзя ходить в магазин: не выносят ни копеечки, ни крошечки хлеба. В противном случае весь год будешь испытывать нужду и страшные лишения.

5. Обувь, которую постоянно носите, нельзя оставлять за порогом в ночь на Богоявление - иначе не избежать болезней на весь год.

6. В Крещения нельзя тереть белье. Это считается большим грехом, так как вода, по народному убеждению, в течение семи дней сохраняет свою святость. Иначе сотрешь свою судьбу и навлечешь несчастья.

7. В канун Крещения, то есть вечером 18 января, знаменитый "крещенский вечерок", время разгула нечистой силы. Перед погружением креста в воду духи в ужасе покидают свои водные убежища и охотно укрываются в человеческих жилищах. Чтобы оградить дом от нечистой силы, по народным поверьям, нужно ставить мелом или углем на всех дверях, оконных рамах, над печными отверстиями знак креста, который считается надежной защитой от всего бесовского. Не поставить в крещенский сочельник крест на дверях - быть беде.

8. Тот же смысл имеют и обычаи ставить кресты на крышках ведер и кувшинов с водой, крестить рот при зевоте 19 января. Этим предотвращается возможность проникания духов болезней через рот, представляющий, по-видимому, наиболее удобный для них путь вселения в человеческое тело.

9. Есть еще одна страшная примета связана с обрядом Крещения. Если его провести в этот день и состриженные волосы вместе с воском утонут в купели, - быть беде.

10. Не рекомендуют давать денег в долг накануне праздника - это предвещало большую нужду в дальнейшем. Примечая будущий достаток, в сочельник было принято варить кашу, как символ богатства и семейного счастья. Если блюдо удалось, год обещает быть счастливым, а если нет - семью ждут неприятности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в Москве 2019: Купели откроют в парках, на Москве-реке и в Донском монастыре

Традиционные крещенские купания пройдут в Москве с 18.00 пятницы, 18 января, до 18.00 субботы, 19 января. Но, если народу соберется очень много, тогда в некоторых местах время купания могут продлить до 20.00 19 января (подробности)

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли окунаться в прорубь и как при этом не заболеть? "Комсомольская правда" рассказывает о том, как отмечается Крещение в 2019 году (подробности)