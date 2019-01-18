2019-01-18T14:50:58+03:00
Общество

10 страшных примет на Крещение

Чего лучше не делать 19 января
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
У православных праздник Крещение Господне отмечается 18 января.У православных праздник Крещение Господне отмечается 18 января.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

19 января считается одним из главных православных праздников - Крещение Господне. В этот день Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в водах святого Иордана. У православных праздник начинается 18 января, в Сочельник. Крещение, Рождество и Святки являют собой триединство Пресвятой Троицы и единое торжество - Богоявление.

С годами каждый праздник обрастает приметами, традициями и обычаями. Есть среди них и страшные. Не стало исключением и Крещение Господне.

1. Увиденные сны на 19 января или во время дневного отдыха - всегда вещие и скрывают особые послания судьбы.

2. Слезы в день Богоявления - весь год в печали и слезах.

3. Нельзя хвалить и ругать - можно испортить судьбу себе и тому, кого хвалишь или ругаешь.

4. В Сочельник нельзя из дома ничего выносить и отдавать, нельзя ходить в магазин: не выносят ни копеечки, ни крошечки хлеба. В противном случае весь год будешь испытывать нужду и страшные лишения.

5. Обувь, которую постоянно носите, нельзя оставлять за порогом в ночь на Богоявление - иначе не избежать болезней на весь год.

6. В Крещения нельзя тереть белье. Это считается большим грехом, так как вода, по народному убеждению, в течение семи дней сохраняет свою святость. Иначе сотрешь свою судьбу и навлечешь несчастья.

7. В канун Крещения, то есть вечером 18 января, знаменитый "крещенский вечерок", время разгула нечистой силы. Перед погружением креста в воду духи в ужасе покидают свои водные убежища и охотно укрываются в человеческих жилищах. Чтобы оградить дом от нечистой силы, по народным поверьям, нужно ставить мелом или углем на всех дверях, оконных рамах, над печными отверстиями знак креста, который считается надежной защитой от всего бесовского. Не поставить в крещенский сочельник крест на дверях - быть беде.

8. Тот же смысл имеют и обычаи ставить кресты на крышках ведер и кувшинов с водой, крестить рот при зевоте 19 января. Этим предотвращается возможность проникания духов болезней через рот, представляющий, по-видимому, наиболее удобный для них путь вселения в человеческое тело.

9. Есть еще одна страшная примета связана с обрядом Крещения. Если его провести в этот день и состриженные волосы вместе с воском утонут в купели, - быть беде.

10. Не рекомендуют давать денег в долг накануне праздника - это предвещало большую нужду в дальнейшем. Примечая будущий достаток, в сочельник было принято варить кашу, как символ богатства и семейного счастья. Если блюдо удалось, год обещает быть счастливым, а если нет - семью ждут неприятности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в Москве 2019: Купели откроют в парках, на Москве-реке и в Донском монастыре

Традиционные крещенские купания пройдут в Москве с 18.00 пятницы, 18 января, до 18.00 субботы, 19 января. Но, если народу соберется очень много, тогда в некоторых местах время купания могут продлить до 20.00 19 января (подробности)

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли окунаться в прорубь и как при этом не заболеть? "Комсомольская правда" рассказывает о том, как отмечается Крещение в 2019 году (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского
Полевской превратился в город-музей: художники нарисовали исторические артефакты, хранящие в себе удивительные истории древнего Полевского, на улицах города, чтобы привлечь внимание жителей к истории города [фото]
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Глава МИД ФРГ: необходимо обеспечить доступ для голосования всем украинским гражданам
Французский министр: спиться от вина невозможно
Матч звезд КХЛ в 2020 или 2021 году планируют провести в Париже
Россия изучит предложения Германии по ситуации в Керченском проливе
В Тихом океане обнаружен новый Бермудский треугольник
Турция продолжит переговоры с РФ по созданию зоны безопасности в Сирии
Глава МИД Японии будет присутствовать на переговорах Путина и Абэ
В этом году США могут стать лидерами по добыче нефти
Tesla отзывает более 14 тысяч поставленных в Китай электрокаров
Бывшего главу Nissan и Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении 7,82 млн евро
В Госдуме предложили продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил британцев, что они не пострадают из-за "жесткого" Brexit
В России выпустили кнопочный телефон за 179 тысяч рублей
Украина объявила о разрыве 49 соглашений с Россией
Опубликован рейтинг регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы
«Нафтогаз» допустил прекращение транзита газа через Украину в 2020 году