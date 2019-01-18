Артур Ниязметов назначен заместителем полпреда президента в ЦФО

Артур Ниязметов в свои 33 года зарекомендовал себя крепким экономистом. Так о нем отзываются на прежних местах его работы - в Минрегионразвития, в Министерстве финансов и Министерстве энергетики. Отметился несколькими научными работами и нестандартными решениями.

Новый заместитель полпреда президента ЦФО ранее занимался вопросами развития Дальнего Востока. Что не удивительно, так как родом Артур Ниязметов из Амурской области, учился в Хабаровске. В 2015 году он советником вошел в команду министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и меньше чем через месяц заместителем министра. Команда работала над реализацией государственной программы по развитию Дальнего Востока. Ниязметов отвечал за практическую реализацию одного из приоритетных направлений деятельности Министерства – увеличение бюджетного финансирования макрорегиона и привлечение туда государственных инвестиций. В январе этого года Артур Ниязметов назначен на должность заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Стоить отметить, что ЦФО является самым населенном и экономически многогранным округом.

По мнению аналитиков, «птенцы гнезда Галушки» сейчас постепенно занимают высокие посты в самых разных областях. Например, в октябре прошлого года президент назначил бывшего первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края. По мнению специалистов, огромная работа, проделанная на Дальнем Востоке в ходе реализации госпрограммы его развития, закалила и вырастила множество талантливых управленцев и назначение Артура Ниязметова на высокий пост наверняка не последнее.

СПРАВКА «КП»

Артур Ниязметов РОДИЛСЯ 14 декабря 1985 года в городе Свободный Амурской области.

В 2007-м окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права. Кандидат экономических наук.

В 2010 году окончил аспирантуру Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доцент Департамента общественных финансов.

С 2005 по 2013 годы занимал руководящие посты в коммерческих предприятиях, работал в центральных аппаратах трех федеральных министерств.

В июне 2015 года назначен Помощником Министра по развитию Дальнего Востока, а в июле - Заместителем Министра.