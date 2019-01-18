К чему может привести списание 9 миллиардов рублей долгов в Чечне

Произошло невероятное. По иску прокуратуры Чечни компания "Газпром межрегионгаз Грозный" должна списать долги населения этой республики по платежам за газ на 9 миллиардов рублей. Основание — по этому долгу истек срок давности.

И пусть Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры. Что стало, по сути, беспрецедентным решением в современной истории нашей страны - списать все долги за газ населению целого региона. Теперь, получается, что за газ в Чечне можно вовсе не платить? Одним из обоснований в иске чеченской прокуратуры значится аргумент о том, что рост долгов за газ и принудительное их взыскание могут «вызвать социальную напряженность». Ясное дело. А где взыскание долгов не вызывает социальную напряженность?

В прошлом году, например, общая задолженность населения России за газ достигала 170 миллиардов рублей. Что, кстати, на те же 9 миллиардов больше, чем годом ранее. Однако при этом, во-первых, темпы роста этих долгов по всей России замедляются. А, во-вторых, исполняемость платежей неуклонно растет в последние годы, достигнув 97-98%. То есть за газ не платят вовремя лишь максимум трое из 100 жителей России.

Где же они проживают, интересно?

Какой порядок общения с должниками по счетам за газ?

Он прост, как палка. По истечении двух месяцев неплатежей газоснабжающая организация имеет полное право отключить домовладение, а также отдельную квартиру, уведомив о том хозяев за 20 дней в письменном виде. В данном случае очевидно, что газоснабжающая организация Чечни к этим процедурам даже не пыталась приступать, поскольку речь идет о так называемых безнадежных долгах, подлежащим списанию.

Какие долги считаются безнадежными? Те, по которым истек 3-летний срок давности. Так что, например, за 15 лет задолженность по ЖКХ с вас списать не могут, а вот за 3 года вполне даже могут. Причем, в том числе, за счет взыскания вашего имущества.

Похоже, чеченские газовики предпочитали действовать мягкими методами, подавая иски в суд, но не отключать должников от газа. Суды, в свою очередь, видимо, штамповали должные решения, однако приставы в исполнении этих решений, судя по всему, не преуспели.

Грозненский суд создал, конечно, весьма интересный прецедент. Теперь, если в каком-либо регионе долги населения начинают зашкаливать, то, получается, местные власти могут обратиться в суд с иском, чтобы эти долги попросту списать «во избежании социальной напряженности».

Общие долги населения России за услуги ЖКХ в прошлом году достигали полтриллиона рублей! А вместе с юридическими лицами — 1,5 триллиона! Почему все эти деньги взять и не списать чохом, скажем, решением Верховного суда? Какой огромный успех в деле укрепления социальной стабильности и любви к власти будет достигнут одним лишь росчерком пера.

СКАЗАНО

«Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях»,

Альви КАРИМОВ, пресс-секретарь главы Чечни — о решении суда о списании долгов за газ жителям республики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Смоленск решил повторить лайфак Грозного

Иван ГРАЧЕВ

Депутаты Смоленской области, поразившись простоте и нахальности способа, которым в Чечне взяли и простили себе долги за газ, и решили его повторить. Они направили в прокуратуру своего региона письмо с предложением пойти по пути Чечни. Один из инициаторов запроса — смоленский депутат Андрей Шапошников заявил: «Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то, на основании единства правоприменительной практики, Смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом. Это было бы справедливо». При этом депутат добавил, что считает такое малореальным. Но почему — не объяснил.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сейчас стало проще - долги списывают со счета. И все

Елена АРАКЕЛЯН

- По закону, у долгов за коммунальные услуги есть срок исковой давности — три года, - объяснила КП исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - То есть если по каким-то причинам управляющая компания или поставщик газа, воды и прочего в течение этого времени не предъявили должнику претензии в судебном порядке, то взыскать неуплату будет уже невозможно. Ничего не останется, как ее списать.

Должникам, впрочем, на это лучше не рассчитывать. Судебные процедуры по заявлениям коммунальных служб против неплательщиков сейчас проводятся в упрощенном порядке — в течение 5 дней оформляется судебный приказ (то есть никаких судебных заседаний, где заслушиваются обе стороны, не проходит). Далее сумма долга может быть просто списана со счета должника в банке (если там есть деньги). Так что все просто и быстро, никаких проволочек.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Пусть Чечня гасит долги хоть «мерседесами»

Дмитрий СТЕШИН

Газа в Грозном всегда было в избытке, даже в 2008 году, когда война уже закончилась, на улицах города, недалеко от центра, можно было увидеть такую картину – из пробитой магистрали лупит огненный факел, вокруг расставлены кресла, стулья и скамейки и грозненцы греются, отдыхают, как у лесного костерка (подробности)

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