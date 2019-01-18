47-летняя Нетребко в дерзком мини похожа на девочку

Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов умеют не только хорошо работать, но и отдыхать от души. Звезды оперной сцены устроили праздник для своих друзей в Америке.

Уроженка Кубани веселится с размахом. Артистка позвала гостей к себе домой. Фото и видео Нетребко опубликовала в Instagram.

Певица поинтересовалась у подписчиков, умеют ли они радоваться. В ответ преданные поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, подчеркивая ее жизнелюбие.

anna_netrebko_yusi_tiago Анна Нетребко шумно проводила новогодние праздники

Оперная певица предстала в домашней раскрепощенной обстановке. В качестве наряда 47-летняя Анна Нетребко выбрала бархатное мини-платье в горошек, которое выгодно подчеркивало ее фигуру.

anna_netrebko_yusi_tiago Кокетливый наряд обнажил стройные ножки оперной примы

Кокетливый наряд обнажил стройные ножки оперной примы. Фанаты от вида артистки пришли в неописуемый восторг, назвав ее "кокеткой" и "девочкой", а ткже поблагодарили знаменитость за положительную энергетику.

Гости пели и угощались закусками на щедро накрытом столе. Гостеприимная хозяйка призналась, что рада окончанию суетливых новогодних праздников.

Певица вышла замуж в конце 2015 года за коллегу, тенора из Азербайджана Юсифа Айвазова, с которым они теперь успешно гастролируют по миру. Юсиф до брака с Нетребко был женат на пожилой итальянке. Артист моложе Анны на пять лет. Он усыновил сына Нетребко от прежних отношений Тьего.