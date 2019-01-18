Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн продолжает сливать своего шефа спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о так называемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. В этот раз юрист сообщил следствию, что сразу после выборов президент лично приказал ему солгать о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. Коэн должен был говорить, что они закончились еще в январе 2016 года. Таким образом, Трамп хотел утаить, что принимал в них непосредственное участие, будучи кандидатом в президенты США.

Как пишет BuzzFeed News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, переговоры о строительстве в Москве продолжались достаточно длительное время, несмотря на публичные заявления Трампа, что у него нет никаких деловых сделок с Россией. После января 2016 года дочь Трампа Иванка и сын Дональд Трамп-младший регулярно получали информацию о развитии проекта Trump Tower в Москве от Коэна, который был ответственным за ведение переговоров с русскими.

Вот интересно, даже если у бизнесмена Трампа и были какие-то планы по деловым связям с нашей страной, которые он не успел завершить, вступив в президентскую гонку, то почему это считается предосудительным? Ведь действующий украинский президент Порошенко только в прошлом году закрыл свою кондитерскую фабрику в Липецке, но хоть бы один американский парламентарий осудил его за бизнес в России. Наоборот - поддерживают изо всех сил.

Коэн также сообщил, что в 2015 году обратился к главе консалтинговой компании RedFinch Solutions с просьбой за $50 тысяч подделать результаты их интернет-опроса. Американцев спрашивали, кто может стать кандидатом в президенты от республиканцев. Якобы по итогам голосования Трамп был лишь на пятом месте. Такие цифры будущего главу США не устроили, поэтому он потребовал у своего юриста фальсифицировать результаты. Руководство компании, кстати, категорически это отрицает.

После таких откровений бывший адвокат Трампа стал опасаться за безопасность своей семьи. Он даже предупредил, что может отменить запланированное выступление в конгрессе.

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