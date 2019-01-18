Как подарить больному ребёнку самый ценный подарок в мире – жизнь

Благотворительный фонд «Детские сердца» всегда отличался нестандартным подходом к сбору пожертвований в пользу своих подопечных. Видимо, поэтому дарители фонда тоже выбирают непривычные формы помощи детям. И в эти новогодние праздники мы собрали несколько ярких примеров, как можно легко и с удовольствием спасать детские сердца.

1. Помогай, играя

Известный музыкант T-Killah (Александр Тарасов) снова помог детям благотворительного фонда «Детские сердца». 12 января рэпер провёл прямую трансляцию на стриминговой платформе Twitch с целью собрать деньги на благотворительность. Во время четырёхчасового эфира люди жертвовали по 50, 100, 10 000 рублей, а в целом получилось стоимость электрокардиостимулятора для малышки из Иваново Вари Гарьяновой, которая была прооперирована 15 января.

Варя Гарьянова

«Я решил опять перевести деньги в «Детские сердца», потому что вас уже поддерживал», - пояснил своё решение музыкант.

Действительно, 30 апреля 2018 года, в свой День рождения T-Killah сделал щедрый подарок незнакомому ребёнку. Музыкант перевел 130 тысяч рублей на срочную операцию по устранению порока сердца Владику Борщову из Орехово-Зуево и даже лично встретился с его семьёй.

А в феврале 2018 Александр стал героем благотворительного аукциона «Meet For Charity». Встреча с ним была продана на 115 000 рублей, которые пошли на оплату электрокардиостимулятора для Полины Бирюковой из Брянска.

2. Помогай модно, верь знакам

В конце 2018 года московский бренд одежды SØNNER AF VINDEN запустил благотворительную акцию. Всю выручку от продажи силиконовых браслетов с логотипом бренда решено было направить на помощь детям с врождёнными пороками сердца.

Всю выручку от продажи силиконовых браслетов направили на помощь детям с врождёнными пороками сердца. Фото: SØNNER AF VINDEN

«Так вышло, что в канун Нового года собранная сумма в 215 000 рублей ровно покрывала сбор, открытый для Камиля Маштакова, - пояснил владелец магазина. - А мы верим в знаки. И думаем, что дети не должны болеть. Исполнить новогоднее желание быть здоровым – достойное объяснение, когда хочется побыть Дедом Морозом не только для своих детей»

Благодаря добрым сердцам и модным браслетам бренда SØNNER AF VINDEN дорогостоящий кардиостимулятор для Камиля был полностью оплачен и успешно имплантирован мальчику в Бакулевском центре.

Камиль Маштаков

3. Стань тайным Сантой

Второй год подряд «тайным Сантой» для детей благотворительного фонда «Детские сердца» стала Группа "Интерфакс".

В декабре 2018 года трое ребят с врождёнными пороками сердца получили чудесные новогодние подарки - их лечение было оплачено.

Для Саши Лукина из Архангельской области – это возможность не только выздороветь, но и воплотить свою мечту – стать баскетболистом.

Саша Лукин

«Саша с детства был болезненным ребенком, и из-за частых простудных заболеваний я решила в 4 года отдать его в спортивную школу, - говорит его мама. - Сначала это был полиатлон, потом борьба, а с 7 лет баскетбол стал для нас смыслом жизни. Оранжевый мяч с нами везде на протяжении десяти лет. Призовые и первые места в соревнованиях для сына – обычное дело. И вдруг, некоторое время назад, у Саши диагностировали врожденный порок сердца, врачи перестали допускать к занятиям, не говоря уже о соревнованиях. Мы не раз обращались к своему лечащему врачу, но никаких операций нам не предлагали. А тут Саше нужно было проходить военную медкомиссию, и только там кардиолог сказал, что дефект в сердце сына можно легко устранить эндоваскулярной операцией с использованием окклюдера, но его стоимость неподъемна для нашей многодетной семьи»

Дело в том, что после проведённой операции с помощью окклюдера мальчик сможет вернуться в большой спорт, так как врождённые пороки сердца поддаются коррекции или излечиваются полностью.

Кроме Саши, шанс стать здоровыми благодаря Международной информационной Группе «Интерфакс» получили малышки Милана Перегудова из Саратовской области и Юля Панова из Сыктывкара.

Юля Панова

Конечно, чтобы рассказать обо всех добрых людях и проектах, благодаря которым больные дети благотворительного фонда «Детские сердца» получают помощь, одной статьи не хватит. Кто-то хочет остаться анонимным, кто-то помогает единоразово или делает сборы на свой День рождения, а кто-то, как одна бабушка из Москвы, помогает фонду уже на протяжении нескольких лет, постоянно откладывая из своей пенсии небольшую сумму. Но именно на таких регулярных пожертвованиях и должна строиться работа Благотворительного фонда. Когда не нужно давить на жалость, призывая срочно спасать жизнь маленького ребёнка, но дать возможность спокойно, своевременно и в рабочем режиме помогать всем нуждающимся.

Вы можете прямо сейчас подписаться на ежемесячное пожертвование на любую удобную для вас сумму на сайте фонда, чтобы без ущерба для вашего бюджета помогать детям с врождённым пороком сердца становиться здоровыми.