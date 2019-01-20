Прямая онлайн-трансляция лунного затмения состоится 21 января 2019 года. Сайт KP.RU будет транслировать небесное шоу с 6 точек планеты - Москва, Берлин, Рим, Лондон, Нью-Йорк и Буэнос-Айрэс. Начало видеотрансляции - 05:30 по московскому времени. Максимальную фазу затмения вы сможете увидеть в районе 8 утра.

Лунное затмение 21 января 2019 года: прямая онлайн-трансляция.Сегодня можно увидеть кровавую Супер-Луну! Прямая онлайн-трансляция лунного затмения начнётся 21 января 2019 года в 05:30 по московскому времени

Чем примечательно это затмение? Его особенность в кровавой Супер-Луне. Это когда полная Луна подходит к Земле очень близко. В данном случае спутник окажется всего в 357 336 км от нашей планеты. А почему Супер-Луну называют кровавой? Никакой мистики, красноватый оттенок Луна приобретает, когда попадает в тень земной атмосферы.

В России затмение хорошо видно на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. А специально для остальных - наша трансляция!

Несмотря на множество суеверий, лунные затмения не представляют никакой опасности. А вот Супер-Луна действительно может сулить неприятности. Есть версия, что, приближаясь, наш спутник усиливает гравитационное воздействие на Землю. А это может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения и другие стихийные бедствия (подробности)

Но будем надеяться, что в этот раз обойдётся без ЧП. Следующее лунное затмение случится в ночь на 17 июля 2019 года.