День рождения Ольги Бузовой в Куршевеле омрачили пожар и гибель людей
После отпуска на Мальдивах Ольга Бузова отправилась во Францию в Куршевель. На популярный горнолыжный курорт телеведущая приехала специально, чтобы 20 января отметить день рождения. Отпраздновать 33-летие певица намеревалась вместе с сестрой и близкими подругами, которые составили ей компанию на отдыхе. Но в планы телеведущей неожиданно вмешался несчастный случай. В ночь на 20 января, около 4.30 утра, в Куршевеле начался сильный пожар. Загорелись два этажа здания, расположенного в самом центре курорта, на площади Круазетт, где находятся самые фешенебельные магазины, всключая "Chanel" и "Chopard". Пламя полыхало с такой силой, что жильцы дома, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон и с балконов. Как сообщает французский телеканал BFM, два человека погибли и 22 ранены.
Горящее здание тушили всю ночь. В доме, по информации мэрии Куршевеля, жили иностранные сезонные рабочие, преимущественно молодые люди. Всех жильцов (примерно 60 человек) срочно эвакуировали из здания. С огнем боролись около 70 рабочих. Раненым оказали первую помощь, самых тяжелых пациентов эвакуировали на вертолете. Тела двух погибших были найдены под обломками здания.
Судя по информации СМИ, отдыхающие на курорте туристы на пожаре не пострадали. Гости курорта публикуют в Инстаграме страшные кадры пожара, сочувствуют раненым и приносят соболезнования семьям погибших.
Ольга Бузова пока не выходит на связь: именинница не публиковала в Инстаграме свежих снимков и видео. Поклонники надеются, что с Ольгой и с ее родными все в порядке.
На курорте певица, ее подруги и сестра Анна сняли роскошное двухэтажное деревянное шале, в котором девушки развлекаются, пьют шампанское и, конечно, много фотографируются. Ольга и ее компания каждый день гоняют на лыжах по снежным склонам и пробуют свои силы на сноубордах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Можно сказать, окунулась»: Бузова на Крещение вместо проруби села голым задом в снег в Куршевеле
Телеведущая возмутила Инстаграм своим легкомысленным поведением [видео]
Ольга Бузова решила повторить опыт западных звезд и сделать снимок в купальнике на снегу. Подобные кадры уже есть в Инстаграмах супермоделей Кендалл Дженнер и сестричек Кардашьян. Бузова решила не отставать от них и тоже сделать эффектный кадр. Видеороликом того, как она снимает гламурное фото, Оля поделилась в Инстаграме (подробности).
Два человека погибли при пожаре в Куршевеле.