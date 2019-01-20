День рождения Ольги Бузовой в Куршевеле омрачили пожар и гибель людей

После отпуска на Мальдивах Ольга Бузова отправилась во Францию в Куршевель. На популярный горнолыжный курорт телеведущая приехала специально, чтобы 20 января отметить день рождения. Отпраздновать 33-летие певица намеревалась вместе с сестрой и близкими подругами, которые составили ей компанию на отдыхе. Но в планы телеведущей неожиданно вмешался несчастный случай. В ночь на 20 января, около 4.30 утра, в Куршевеле начался сильный пожар. Загорелись два этажа здания, расположенного в самом центре курорта, на площади Круазетт, где находятся самые фешенебельные магазины, всключая "Chanel" и "Chopard". Пламя полыхало с такой силой, что жильцы дома, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон и с балконов. Как сообщает французский телеканал BFM, два человека погибли и 22 ранены.

Горящее здание тушили всю ночь. В доме, по информации мэрии Куршевеля, жили иностранные сезонные рабочие, преимущественно молодые люди. Всех жильцов (примерно 60 человек) срочно эвакуировали из здания. С огнем боролись около 70 рабочих. Раненым оказали первую помощь, самых тяжелых пациентов эвакуировали на вертолете. Тела двух погибших были найдены под обломками здания.

christophe.legrandforum #INFOLGF : Un incendie a frapp un b timent qui logeait des saisonniers, principalement trangers, #Courchevel. Il y aurait au moins deux morts et quatre bless s. Le feu aurait d marr au troisi me tage. Les pompiers sont toujours en intervention.

Судя по информации СМИ, отдыхающие на курорте туристы на пожаре не пострадали. Гости курорта публикуют в Инстаграме страшные кадры пожара, сочувствуют раненым и приносят соболезнования семьям погибших.

150dow Staff accommodation above #Chanel and #Chopard caught fire early this morning #Courchevel

Ольга Бузова пока не выходит на связь: именинница не публиковала в Инстаграме свежих снимков и видео. Поклонники надеются, что с Ольгой и с ее родными все в порядке.

На курорте певица, ее подруги и сестра Анна сняли роскошное двухэтажное деревянное шале, в котором девушки развлекаются, пьют шампанское и, конечно, много фотографируются. Ольга и ее компания каждый день гоняют на лыжах по снежным склонам и пробуют свои силы на сноубордах.

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Ольга Бузова решила повторить опыт западных звезд и сделать снимок в купальнике на снегу. Подобные кадры уже есть в Инстаграмах супермоделей Кендалл Дженнер и сестричек Кардашьян. Бузова решила не отставать от них и тоже сделать эффектный кадр. Видеороликом того, как она снимает гламурное фото, Оля поделилась в Инстаграме (подробности).