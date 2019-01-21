Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины

Социалистическая партия Украины выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Бывший советник главы МВД известен одиозными заявлениями. Именно он обещал убить Юлию Тимошенко и рассказал о пьянстве Петра Порошенко.

В Facebook Кива опубликовал видеозапись по случаю своего выдвижения на высший пост. "Это важный шаг - мы возвращаемся в большую политику после десяти лет пребывания в забвении", - заявил новоявленный кандидат в украинские президеты.

"Это уже настоящее безумие. Нацбатовец и садист выдвигается в президенты Украины. Если его зарегистрируют и допустят до выборов, это станет окончательным приговором всей стране. Это он поджег здание телеканала «Интер» в 2016 году. Это он угрожал убийством Юлии Тимошенко в 2018 году. Это он привязывал на несколько суток своих подчиненных к столбу. Вот они герои современной Украины. Так что выглядит все логично, какая страна, такой и кандидат в ее президенты", - прокомментировал "Комсомолке" выдвижение Кивы Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

ilya_kiva Очистили душу и тело! С Крещением Господним!

Действительно, Илья Кива - человек неординарный даже по современным украинским меркам. Он много кем успел поработать и много чего успел наговорить.

1. Рассказал о пьянстве Петра Порошенко и Виталия Кличко

poroshenkopetro Кива обвинил Порошенко в пьянстве во время Евромайдна

В ноябре 2018 года Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале Newsone рассказал о том, как пьянствовали во время событий на Майдане осенью 2013-го - зимой 2014 года нынешний президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. "Я был такой обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливался на улицу бухой и еле языком ворочал. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…", - рассказал политик.

2. Обещал "вытащить кишки" у пранкера Виталия Седюка

vitaliisediuk Виталий Седюк пожаловался на угрозы со стороны Ильи Кивы

В июне 2017 года украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, который во время выступления Джамалы на "Евровидении" обнажил свой зад, написал заявление в Шевченковское управление полиции Киева на Советника министра МВД Илью Киву. Пранкер заявил, что боится за свою жизнь, поскольку Кива угрожал ему физической расправой, передает ТСН.uа. После того, как Седюк продемонстрировал свои ягодицы зрителям "Евровидения", Илья Кива заявил в одном из интервью: "Это оскорбление нашей страны. Когда ребята отдают жизни за эту землю, он эту землю позорит. Я все таки надеюсь, что даже если суд вынесет мягкое наказание, то рука народа его достанет". Также Кива назвал Седюка "дешевой девушкой легкого поведения" и пообещал "вытащить кишки".

3. Обещал убить Юлию Тимошенко

yulia_tymoshenko Илья Кива обещал убить Юлию Тимошенко

В августе 2017 года будучи советником главы МВД Украины Илья Кива пообещал убить Юлию Тимошенко, если она поедет встречать бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили на границу с Польшей. "Буду расстреливать на месте всех этих..., кто будет причастен к нарушению государственной границы... А именно: Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева", - заявил Кива изданию "Страна.uа".

4. Пристегивал подчиненных к столбам

В интервью телеканалу "112 Украина" в мае 2016 года Кива откровенно рассказал о том, как воспитывал своих подчиненных в батальоне "Полтавщина". "Когда они были бухие, я их пристегивал к столбам на дороге наручниками, и они у меня стояли по двое суток, для того, чтобы протрезветь, и для того, чтоб им стало стыдно. Мало того, я еще их фотографировал и отсылал их родным, потому что тогда все рассказывали о патриотизме и о том, что они защищают родину. Я хотел, чтоб их родные увидели. Я искоренил алкоголизм в этом батальоне", - хвастался одиозный политик.

5. Призывал расстреливать автобусы с пассажирами

В мае 2015 года на тот момент замначальника управления МВД Украины по Донецкой области Илья Кива призвал расстреливать пассажиров автобусов, следующих по маршруту Киев - Донецк. Шокирующую запись с соответствующим призывом он разместил в своем Facebook. "Была бы моя воля, я расстреливал этих путешественников в ДНР, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных. Только жесткая позиция общества заставит Донбасс отрезвиться", - написал он.