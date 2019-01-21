Песков - о переговорах с Абэ по судьбе Курил: Конкретных вариантов сейчас вообще не существует

Наверное, никогда не было столько версий, домыслов и слухов о возможной судьбе четырех Курильских островов и мирного договора с Японией, как накануне предстоящих во вторник переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову даже пришлось успокаивать журналистов, уже сформулировавших за японскую сторону конкретные планы передачи островов.

- Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров, - сказал Песков. - Мы призываем всех быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается. Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. И любые заявления на этот счет - это не касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций или пожеланий, или рассуждений вслух. Не более того.

Наверное, никогда не было столько версий, домыслов и слухов о возможной судьбе четырех Курильских острововФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но при этом обе стороны хотят снять вопрос, который мешает развитию их дальнейших отношений.

- Тема заключения мирного договора с Японией - вопрос, значительно растянутый по времени, - заявил Песков. - Безусловно, мы намерены делать все возможное, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но зажимать это время до бесконечности и делать решение о выходе на мирный договор сиюминутным - это просто невозможно. Переговоры находятся в начальной стадии - экспертный обмен мнениями, экспертная работа. Это очень скрупулезная работа, очень сложная, она требует и непосредственного участия глав делегаций. Путин и Абэ этим и займутся.

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