Захарова - Чубайсу: Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос: «почему в богатой стране люди живут бедно»

Последние дни между популярными пользователями фейсбука (у Захаровой — свыше 300 тыс. подписчиков, у Чубайса — под 100 тыс.) началась полемика. Первое полено в костёр подкинул сам глава «Роснано», написав в своём блоге: «Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно».

Женщина-дипломат ответила на этот пассаж жёстким вопросом: «Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

И вот сегодня Чубайс ответил лично Захаровой (опять-таки, на фейсбуке):

«Я уже более двадцати лет назад ушёл из Правительства и госслужащим не являюсь. Когда мы начинали, в 1991 году […], средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль — неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность — преступлением, Сбербанк со сбережениями населения — банкротом, годовое падение экономики — 10-12%, реальная инфляция — свыше 100%, а магазины — пустыми», — написал в соцсети 63-летний политик.

Затем Чубайс вспомнил заседание правительства 1992 года, когда для спасения от продовольственной катастрофы требовался импорт зерна из Канады и Австралии.

«Мы (и я сам в том числе), конечно же, совершили [в ходе рыночных реформ] много ошибок», — признал он в конце.

Справедливости ради, утверждение, что Чубайс больше двадцати лет не на госслужбе, требует пояснения: РАО «ЕЭС России», которое он реформировал в нулевые, как «Роснано», возглавляемое им сейчас, де-факто можно назвать госкорпорациями, имеющие объём ресурсов, сопоставимый с иным министерством.

Чубайс ответил лично Захаровой (опять-таки, на фейсбуке)Фото: Михаил ФРОЛОВ

На всё это Чубайс получил немедленный ответ женщины-дипломата:

«Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно»? […] Уверена, ваш пост войдёт в историю Ваших, как Вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращённой ко мне следующей фразы: «Когда вы [то есть Захарова — Ред.] начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

Я «начала свою работу» осенью 1998 года, — продолжила Захарова, имея в виду начало своей госслужбы в МИДе, — и все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: «Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Кризис произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов», — подчеркнула дипломат.

В неофициальном разговоре с «Комсомолкой» Захарова также подчеркнула, что не собирается «дискутировать» с Чубайсом — а хочет лишь услышать ответ на свой изначальный вопрос, с которого и началась полемика.

В то же время, если участники дискуссии всё же пожелают обменяться мнениями лично, «КП» будет рада предоставить свою площадку для такого обмена мнениями.

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