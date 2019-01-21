«Хочешь поговорить с президентом?»: Журналист случайно поболтал с Трампом по телефону, ужиная в одной из парижских пивных

«Я сидел в ресторане в Латинском квартале и наслаждался ужином с Джеймсом Маколи - парижским корреспондентом The Washington Post. Мы доели и продолжали беседовать. Наш разговор длился примерно часа два - мы обсуждали самые разные темы. В том числе и американскую политику, и президента», - пишет в своей колонке журналист газеты The Washington Post Дэн Бальц. По его словам, в один прекрасный момент человек за соседним столом повернулся к ним, и, протягивая мобильный телефон, сказал: «Хочешь поговорить с президентом?».

«Это было последнее, что я ожидал от незнакомца в пятницу вечером в Париже», - признается в своей статье Бальц. «Я был более чем удивлен его предложением и сначала подумал, что речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне. Но это было странно и нелогично, поскольку человек с телефоном был явно американцем. Тем не менее, мысль о том, что он предлагает поболтать с президентом Трампом, казалась слишком абсурдной, чтобы быть реальной. Мужчина снова спросил, не хочу ли я взять его телефон. Я посмотрел на трубку и заметил, что на экране телефона нет номера. Вместо этого был идентификатор звонков из Белого дома. Неужели это действительно президент? Я взял телефон, все еще будучи уверенным, что меня разыгрывают. «Здравствуйте, господин президент», - сказал я. Голос на другом конце линии я узнал сразу. Никаких сомнений. Это был президент Дональд Трамп».

МИР ТЕСЕН

Оказалось, что мужчина, который протянул телефон, - коллега Дэна Бальца, журналист CNBC Джо Кернен. Он направлялся в швейцарский Давос на Всемирный экономический саммит. Предполагалось, что там у него состоится интервью с американским лидером. Но Трамп отменил поездку из-за «шатдауна» и позвонил журналисту, чтобы извиниться. А потом глава государства услышал, что его обсуждают сидящие рядом американцы, и сам захотел поговорить с ними.

«Поверить не могу - я на связи с президентом. Независимо от обстоятельств, я должен был попытаться извлечь из этой ситуации максимум», - вспоминает корреспондент The Washington Post.

«Мистер президент, - спросил я, - когда вы собираетесь решить вопрос с «шатдауном»?» Он сказал, что это необходимо решить в ближайшее время, но очевидно, что никаких уступок он делать не собирается. Трамп еще раз повторил, что ожидает финансирования своей стены на границе с Мексикой».

ТЫ ЗА ХИЛЛАРИ ИЛИ ЗА ТРАМПА?

По всей видимости, президент США думал, что с ним говорит простой американский турист, и не ожидал столкнуться с профессиональным журналистом, пишущим на политические темы.

«Он задал мне еще один вопрос: ты за Хиллари или за Трампа?» - пишет Бальц. «Я журналист - ответил я.

Он замолчал - видимо пытался понять, что происходит. «Вы знаете, с кем говорите?» - спросил я его.

Это был нечестный вопрос. Понятное дело, что Трамп никак не мог бы узнать мой голос или каким-либо другим образом догадаться, кто его собеседник. Мне было интересно, если бы он изначально знал, с кем разговаривает, согласился ли бы он на эту беседу? Затем я сказал ему, кем работаю. Казалось, что он был очень удивлен.

Трамп, очевидно, разговаривал по громкой связи и был не один в помещении, потому что после того, как я представился, раздался коллективный смех.

Владелец телефона дал понять, что хочет забрать трубку. Я подчинился.

Вот так вот. Просто еще одна ночь в иностранной столице. Просто случайная встреча с президентом США. Интересно, будет ли другая».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рекордный шатдаун в США: Буш покупает пиццу для голодных охранников

Нынешний бюджетный кризис, парализовавший работу правительства США (шатдаун), бьет рекорды по своей длине (уже почти месяц) и напряженности. Дональд Трамп ищет компромиссы с демократами, но те отвергают его варианты и получают от президента США новую порцию ругательств в Твиттере (подробности)