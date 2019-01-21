Рекордный шатдаун в США: Буш покупает пиццу для голодных охранников

Нынешний бюджетный кризис, парализовавший работу правительства США (шатдаун), бьет рекорды по своей длине (уже почти месяц) и напряженности. Дональд Трамп ищет компромиссы с демократами, но те отвергают его варианты и получают от президента США новую порцию ругательств в Твиттере.

Ради остановки шатдауна, который обходится стране еженедельно в миллиард долларов, глава Белого дома был готов пойти на уступки в миграционной политике, обещая продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на деньги для строительства стены на границе с Мексикой (цена вопроса - 5,7 миллиарда долларов).

- Речь лишь о барьере из стали в местах повышенной важности, - объяснял он. - Большая часть границы уже защищена горами и водой. Кроме того, уже имеющийся барьер протянулся на многие мили - в том числе речь о 115 милях стены, которую мы уже строим. Мы просим еще о 213 милях, чтобы закрыть их стеной в этом году, - там, где это больше всего нужно.

Однако спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси этот компромисс отвергла еще до того, как президент его озвучил. Прочитала утечки в СМИ и сразу «нет».

- Нэнси Пелоси и некоторые из демократов отвергли мое предложение еще до того, как я вышел с речью. Они не видят преступности и наркотиков, а только видят президентские выборы-2020, которые они не выиграют! - бушевал Трамп в Твиттере.

Их противостояние выглядит уже совсем неприглядно: так, Пелоси предложила главе государства отменить свою речь в Конгрессе, а тот отменил ее поездку за рубеж, отказав в правительственном самолете. Дескать, лети за свой счет.

Тем временем около четверти министерств и федеральных учреждений США продолжают работать по сокращенному графику, а 800 тысяч госслужащих сидят без зарплаты. На этом фоне бывший президент США Джордж Буш-младший решил поддержать своих охранников. Вместе с супругой Лорой он принес им шесть коробок с пиццей.

- Лора и я признательны нашему персоналу Секретной службы США и тысячам служащих федерального правительства, напряженно работающих в интересах нашей страны без зарплаты. И мы благодарим поддерживающих их сограждан. Пришло время лидерам обеих партий оставить в стороне политику, объединиться и покончить с этим шатдауном, - призвал сердобольный республиканец в Твиттере.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Белый дом и Конгресс играют в опасный покер»

- Буш-младший покупал пиццу и во время своего шатдауна. Сейчас же мы наблюдаем игру в покер между Белым домом и Конгрессом, вопрос в том, кто первый бросит карты. Пока ни одна из сторон к этому не готова. Никакого официального дедлайна для принятия компромисса нет, но желательно было бы разрешить кризис до выступления президента в Конгрессе. Иначе страну будут ждать очень серьезные проблемы. Предлагать отменить выступление - это уже беспрецедентный случай и попрание всех традиций. К кризису добавляются личные эмоции, что очень опасно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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