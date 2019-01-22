Три войны и четыре шедевра Аркадия Гайдара

Между шестым и седьмым этажами нашей редакции стоит памятник работы скульптора Эрнста Неизвестного. Стилизованное перо, бумаги пламя и 16 фамилий в столбик - корреспонденты «Комсомолки», погибшие в Великую Отечественную войну. Проходят журналисты - читают список. Аркадий Гайдар - вторая фамилия в нем. Военкор погиб в 1941 году на Украине в 37 лет. На его короткую жизнь выпало три войны и четыре шедевра.

Когда-то он был только автором супербестселлеров для детей. Но в 90-е на Гайдара вылили немало грязи. Говорили и про алкоголизм, и про психическое заболевание, и про его фантастическую жестокость на Гражданской войне. Что касается книг, то их старались забыть. Лет пятнадцать назад издательство «Аванта» выпустило многотомную хрестоматию мировой детской литературы, в которой не нашлось места Гайдару. «Он певец режима. Мы же должны как-то расстаться с советским прошлым», - объяснял составитель хрестоматии.

Пласт литературы, на котором воспитывались рожденные в СССР, уходит в небытие. Ни «Р.В.С.», ни «Школа» не воспринимаются нынешними детьми. Кому придет в голову сказать, что буржуинство - это омерзительно? Герои Гайдара с их тревогой за советскую власть остались позади. Может быть, там теперь шагает и сам Гайдар?

С этим удостоверением «Комсомолки» военный корреспондент Аркадий Гайдар работал в действующей армии, а попав в окружение, ушел к партизанам. Был пулеметчиком. Погиб в октябре 1941-го, нарвавшись на засаду фашистов. Фото: РИА Новости

Но перечитываешь гайдаровские книги и понимаешь - нет. Интонация. То, что отличает большого писателя, и то, что устаревает раньше всего. Как писал Александр Генис, со временем искреннее окажется натужным, простое превратится в выспренность... Спустя три четверти века книги Гайдара не выглядят ни выспренными, ни натужными. Как бы ни изменился строй, люди должны помогать старикам, одиноким, инвалидам. Писатель Лев Яковлев подметил, что задолго до Джоан Роулинг Гайдар создал детские бестселлеры о смертельной борьбе добра и зла и своего «Гарри Поттера» - доброго и бедного героя-сироту, не сдающегося в борьбе.

Он умел писать и для детей, и для взрослых. И каждый взрослый, конечно, поймет, что «Судьба барабанщика» вовсе не про ловлю шпионов, а про то, что чувствует ребенок, у которого посадили отца. А «Голубая чашка» - книга о семье, находящейся на грани распада.

«Чук и Гек», «Голубая чашка», «Тимур и его команда» и «Горячий камень» - это четыре шедевра, абсолют которых признают даже злопыхатели и нелюбители Гайдара. А в вечной актуальности «Голубой чашки» убеждаешься каждый раз, перечитывая рассказ:

«Папа, - сказала она мне. - А может быть, он вовсе не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак?»

Памятная стела в здании редакции работы Эрнста Неизвестного в память журналистов «Комсомольской правды», погибших в Великую Отечественную войну. Имя Аркадия Гайдара - второе сверху.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЦИТАТА

«Горячий камень»

«...С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым.

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение.

«А что, - думаю, - дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.

«Э-э! - думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи. - Вот идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня. И пошел прочь - своей дорогой».

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В Советском Союзе он был кумиром. Герой Гражданской войны, самый юный красный командир полка. Знаменитый писатель, породивший уникальное движение тимуровцев. После выхода книги «Тимур и его команда» миллионы школьников в СССР и странах соцлагеря стали безвозмездно помогать больным, пожилым людям, семьям фронтовиков. Его книги издавались миллионными тиражами, их любили дети и взрослые, по ним снимались фильмы. Всесоюзным хитом стала песня Пахмутовой «Гайдар шагает впереди» (подробности).