2019-01-21T17:11:47+03:00
Здоровье

Гранат избавляет от проблем с кишечником

Плод может стать единственным средством от язвенного колита - эффективных лекарств от этого заболевания не существует
Карина ГЯМДЖЯН
Поделиться:
Плоды граната являются эффективным средством борьбы с таким заболеванием, как язвенный колит.Плоды граната являются эффективным средством борьбы с таким заболеванием, как язвенный колит.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Открытие индийских ученых может изменить жизнь нескольких миллионов жителей Земли, которые страдают от язвенного колита. Это воспалительное заболевание кишечника, от которого на данный момент не существует эффективного лекарства. Выяснилось, этим самым лекарством могут стать плоды граната.

Результаты исследования были опубликованы в январе 2019 года в журнале Nature Communication.

Что такое язвенный колит

Это воспалительное заболевание кишечника, при котором развиваются язвы. Стенка кишечника выстлана одним слоем клеток, которые защищают от проникновения в кровь антигенов и токсинов. Связь между этими клетками поддерживается с помощью специальных белков. А язвы нарушают целостность этой тончайшей пленки, и вредные вещества проникают в кровь.

Как “работает” гранат

При употреблении граната кишечные бактерии из полифенолов, присутствующих в ягодах, образуют метаболит уролитин А (Uro A). Он способствует образованию белков, укрепляющих стенку кишечника. Клетки плотно склеиваются друг с другом и не дают токсинам проникать в кровь.

«Ранее науке было известно только о противовоспалительных свойствах уролитина. Нам удалось показать, что наиболее важным его свойством является защита от проникновения токсинов и других вредных веществ через стенку кишечника», - отмечает Раджбир Сингх из Университета Луивсилля.

Другие полезные свойства граната

Плоды гранатового дерева:

- обладают мощными антиоксидантными свойствами (в 3 раза превышают аналогичные свойства зеленого чая и вина);

- имеют противовоспалительными свойствами;

- защищают от рака предстательной железы.

В одном гранате в среднем содержится:

- 7 грамм клетчатки;

- 3 грамма белка;

- Витамин С - до 30% суточной нормы;

- Витамин K - до 36% суточной нормы;

- Фолаты - 16% суточной нормы;

- Калий - 12% суточной нормы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Если у вас помято лицо и мучает жажда - опохмеляйтесь не водкой, а чаем и... свежим воздухом!
С таким новогодним советом экс-главсанврач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию выступил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Как избавиться от одиночества: Проверенные способы избавиться от чувства, что вы никому не нужны
Кругом столько людей, а поговорить по душам не с кем. Праздники угнетают. Почему так получается и как избавиться от одиночества, разбираемся вместе с психологом
Новости 24
Премьер-министр Японии прилетел в Москву
Шоумен Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа»
В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»
Детей могут одеть в светоотражающую одежду
Более 120 силовиков погибли при атаке талибов* в Афганистане
Германия отозвала разрешение на деятельность у иранской авиакомпании
В WhatsApp больше нельзя отправить одно сообщение более чем пяти пользователям
ЦИК РФ направил в МИД список возможных наблюдателей на украинских выборах
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 25 января в Брюсселе
Эксперт рассказал, почему Россия не променяет Курильские острова на мирный договор
В Сирии смертник атаковал колонну американских и курдских военных
МИД РФ: Москва не признает одностороннее решение США о приостановке ДРСМД