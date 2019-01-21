Гранат избавляет от проблем с кишечником

Открытие индийских ученых может изменить жизнь нескольких миллионов жителей Земли, которые страдают от язвенного колита. Это воспалительное заболевание кишечника, от которого на данный момент не существует эффективного лекарства. Выяснилось, этим самым лекарством могут стать плоды граната.

Результаты исследования были опубликованы в январе 2019 года в журнале Nature Communication.

Что такое язвенный колит

Это воспалительное заболевание кишечника, при котором развиваются язвы. Стенка кишечника выстлана одним слоем клеток, которые защищают от проникновения в кровь антигенов и токсинов. Связь между этими клетками поддерживается с помощью специальных белков. А язвы нарушают целостность этой тончайшей пленки, и вредные вещества проникают в кровь.

Как “работает” гранат

При употреблении граната кишечные бактерии из полифенолов, присутствующих в ягодах, образуют метаболит уролитин А (Uro A). Он способствует образованию белков, укрепляющих стенку кишечника. Клетки плотно склеиваются друг с другом и не дают токсинам проникать в кровь.

«Ранее науке было известно только о противовоспалительных свойствах уролитина. Нам удалось показать, что наиболее важным его свойством является защита от проникновения токсинов и других вредных веществ через стенку кишечника», - отмечает Раджбир Сингх из Университета Луивсилля.

Другие полезные свойства граната

Плоды гранатового дерева:

- обладают мощными антиоксидантными свойствами (в 3 раза превышают аналогичные свойства зеленого чая и вина);

- имеют противовоспалительными свойствами;

- защищают от рака предстательной железы.

В одном гранате в среднем содержится:

- 7 грамм клетчатки;

- 3 грамма белка;

- Витамин С - до 30% суточной нормы;

- Витамин K - до 36% суточной нормы;

- Фолаты - 16% суточной нормы;

- Калий - 12% суточной нормы.