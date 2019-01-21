13-летняя фигуристка обвинила соперниц в допинге

Скандал накануне старта чемпионата мира по фигурному катанию грянул откуда не ждали. 13-летняя Анастасия Шаботова, которая тренируется в московской школе «Снежные барсы», общаясь с болельщиками в соцсетях, внезапно заявила:

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют».

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать. Часть 2 .

Удивительно, но эти слова юной, никому не известной фигуристки, взбудоражили спортивный мир. Что тут началось! И хотя президент Федерации фигурного катания России Горшков назвал эти высказывания маленькой девочки «чушью», другие ответственные лица отнеслись к ним уже серьезно. Так представитель школы «Самбо-70», в ведении которой находится каток «Хрустальный», назвал в соцсетях эти слова «Некомпетентными и дискредитирующим» и при этом зачем-то отчитался, что «Наши спортсмены постоянно успешно проходят проверки на допинг».

Президент Федерации фигурного катания России Горшков назвал слова юной спортсменки «чушью». Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Позже в интервью «Спорт-экспрессу» высказался и глава Российского антидопингового агенства РУСАДА Юрий Ганус, пообещавший обратить внимание на этот случай и напомнивший о необходимости ввести нулевую терпимость к допингу.

Словом, тема оказалась настолько больной, что слова семиклассницы только подлили масла во вроде бы уже затухающий огонь непрерывных скандалов. Причем, произошло это в одном из самых чистых видов спорта, где различные стимуляторы просто не нужны. И теперь стало ясно, что допинг проник слишком глубоко, оказавшись уже не в анализах мировых звезд, а в головах нового поколения спортсменов.

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