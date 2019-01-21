В Госдуме прокомментировали слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-21T18:04:23+03:00

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал слова 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой о пользе допинга. В частности, политик выразил мнение, что говорить подобные вещи непозволительно, учитывая «непростые отношения нашей страны с антидопинговыми организациями».

«Я считаю, что говорить подобные вещи в социальных сетях и даже между собой на кухне непозволительно. Это все бросает лишнюю тень, как на самого спортсмена, так и на наш спорт», - сказал Лебедев в интервью Sport24. При этом депутат нижней палаты парламента предположил, что Шаботова была в «состоянии какого-нибудь опьянения», когда делала свое скандальное заявление.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о пользе допинга 13-летняя фигуристка заявила во время прямого эфира со своими подписчиками в Instagram. Как отмечалось, на вопрос фолловеров о том, как выступать стабильно, юная спортсменка, не задумываясь, ответила: «Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить».