Полиция выдворила Прохора Шаляпина с могилы Мэрилин Монро

Как уже писала «КП», скандальный певец и ведущий «Прогноза погоды» Прохор Шаляпин проводит зимние каникулы без своей дамы сердца Виталины Цымбалюк-Романовской. Еще до начала отношений артист купил тур в Америку, а бывшая супруга Армена Джигарханяна отнеслась к этому обстоятельству с пониманием и отпустила его одного в отпуск.

- Кумир Виталины - Мэрилин Монро. Поэтому я не мог не посетить кладбище в мемориальном парке «Westwood Village» в Лос-Анджелесе, где похоронена кинодива, - рассказал «КП» Прохор Шаляпин. - Место тут мистическое. Кстати, основатель «Playboy» Хью Хефнер завещал похоронить его рядом с Мэрилин Монро. Он прикупил тут местечко на кладбище за 20 лет до своей смерти. Как гласит легенда, Мэрилин очень любил ее бывший муж — звезда бейсбола Джо Ди Маджо. После гибели Мэрилин он каждую неделю приходил на ее могилу с двумя красными розами. Никак не мог смириться с ее смертью. После его кончины розы перестали появляться на могиле Мэрилин.

Прохор Шаляпин у могилы актрисы.Фото: Личный архив

Я решил поддержать эту традицию и принес цветы. Подошла охрана и почему-то унесла мои цветы. А потом я спел у могилы Мэрилин народную песню «Ноченька лунная». После этого уже ко мне подошли два полицейских и попросили покинуть территорию кладбища. Такие странные порядки: цветы приносить нельзя, петь тоже нельзя…