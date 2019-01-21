Рыцарь истории, комсомола и книги

В 70-х годах он был членом редколлегии «Комсомольской правды», руководил отделом пропаганды. Будучи историком по образованию, а позже уже и доктором исторических наук, заведуя перед переходом в газету Центральным архивом ЦК ВЛКСМ, Владимир Ильич тяготел к биографическим и патриотическим материалам, выстраивал на страницах «Комсомолки» плеяду героев комсомола. Тем более, что его знания о таких людях выходили далеко за пределы шаблонных схем. Эти очерки потом пригодились ему, когда пришлось возглавить киностудию «Мосфильм».

Но главной страстью В.Десятерика была всегда книга - и как любимая соратница, хранилище знаний и мудрости, и как произведение искусства. И закономерно, что судьба привела его в издательство «Молодая гвардия», которому он в качестве генерального директора отдал семь лет (1978-85), сохранив и укрепив его базу, его великую серию ЖЗЛ, его уникальный авторский коллектив. Мы особо благодарны Владимиру Ильичу за издание книг наших (и его!) коллег, золотых перьев «Комсомольской правды» - Инны Руденко, Василия Пескова, Ярослава Голованова, Геннадия Бочарова, Владимира Снегирева. Закономерно, что именно В.Десятерик стал в 1993 году основателем и бессменным до конца жизни директором Фонда развития отечественного книгоиздания им. И.Д. Сытина, о котором сам написал книгу в серии ЖЗЛ. Регулярно дарил нам книжные новинки – миниатюрные издания прекрасного дизайна. Эти книги – наверное, лучшая о нем память.

Уже прощаясь, по сути, с жизнью, Владимир Ильич с большим энтузиазмом выполнил задание команды ветеранов газеты, которая выпускала ретро-номер «Комсомольской правды» к столетию ВЛКСМ. Здесь и прошла его последняя публикация о комсомольской печати, объединив в этом тексте все его главные ипостаси – историка, книгоиздателя и журналиста.

Светлая память нашему товарищу!

Прощание с В.И.Десятериком состоится 22 января в 9:15 утра в морге Госпиталя для ветеранов «Воин» № 3 на ул.Стартовой, дом 4 (м.Медведково или Бабушкинская).