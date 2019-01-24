Лобода копирует стиль Мадонны, а Нагиев - Брюса Уиллиса

Намеренно они это делают или нет, но очевидно, что большая часть имиджа российских звезд - калька с западного шоу-бизнеса. С нашим модным экспертом дизайнером Анной Вульф мы попытались разобраться, кому подражают отечественные кумиры.

Филиппа Киркорова вдохновляет Майкл Джексон

Филиппа Киркорова вдохновляет Майкл Джексон. Фото: TASS, globallookpress.com

- Король российской поп-сцены и сам не отрицает, что многое в своем образе взял от покойного Майкла Джексона, особенно в начале карьеры. Дорогостоящие шоу и наряды, шикарные особняки и многочисленная свита помощников, охранников, тренеров и стилистов. Ну и конечно, у обоих при загадочных обстоятельствах появились дети.

Правда, Киркоров подчеркивает, что домашний Диснейленд в своем загородном особняке он построил для своих наследников Аллы-Виктории и Мартина, а не для себя.

Алла Борисовна, еще будучи женой Киркорова, говорила о нем: «Я называю Филиппа «мальчик-ксерокс»: он снимает и плохое, и хорошее. Я старалась направить в правильное русло то яркое и настоящее, что в нем есть. Он замечательно стал петь. Для него на первом месте только сцена и ничего больше. Слава богу, он доказал, что имеет право существовать в таком образе. Это такой жанр - «киркоровщина» называется».

Рудковская и Плющенко - наш ответ Бекхэмам

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

- Яна - известная модница. У нее шикарная гардеробная, много эксклюзивных нарядов. И ее муж, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, под влиянием супруги стал носить вещи от «Луи Вюиттон» и «Суприм», сниматься для модных журналов.

Чета Бекхэм. Фото: armani.com

Когда я увидела фото Яны и Жени, на котором они рекламируют нижнее белье известной марки, поняла, кого они мне напоминают - чету Бекхэм. В копилке Дэвида много таких фотосессий. И его супруга такая же модница, как Яна. Более того, у Евгения есть тату на руке в виде креста, похожее на наколку Бекхэма. Правда, у футболиста тату больше.

«Королева эпатажа» Светлана Лобода

Светлана Лобода (слева) даже фотографируется в том же стиле, что и Мадонна. Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/madonna

- Судя по последнему клипу Светланы Лободы «Суперзвезда», где самая популярная на сегодняшний день певица сливается в жарком поцелуе с красавицей шатенкой, кумиром поп-дивы является Мадонна, - подмечает Анна Вульф. - Блогеры тут же вспомнили знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс. Светлана тоже постепенно становится королевой провокаций.

Плюс ко всему Лобода, выпрямив локоны и поменяв рыжую масть на яркий блонд, и внешне стала напоминать Мадонну. Светлана выбирает вещи от «Бальман», а это любимый модный дом Мадонны. Помните черное мини-платье от «Бальман», расшитое стразами, в котором Мадонна блистала в клипе Celebration? Так вот примерно такого стиля (мини с гипертрофированными плечами, ботфорты или туфли на шпильке) сейчас придерживается и Лобода.

К слову, на недавней музыкальной премии «Золотой граммофон» на Светлане было мини-платье от «Бальман» за 400 тысяч рублей.

Волочкова совсем как Бритни Спирс

Анастасию Волочкову (слева) явно вдохновляет сексуальный образ Бритни Спирс. Тот же блонд, яркий макияж и минимум одежды. Фото: Иван ВИСЛОВ, kinopoisk.ru

- Если в начале 2000-х балерина была загадочным лебедем, скрывающим свои прелести в просторных шалях и мехах, то сейчас звезда носит преимущественно обтягивающие вещи с глубоким декольте и брюки с заниженной талией и с легким клешем внизу. Такие в начале карьеры мелькали в клипах Бритни Спирс. Кстати, и судьбы этих блондинок весьма похожи. Обе превратились в героинь светских скандалов.

Лолита носит комбинезоны Шер

Лолита носит комбинезоны Шер. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва, globallookpress.com

- Лолита с годами все больше походит на певицу Шер. Такая же восточная внешность, смоляные локоны, в таких же коричневых тонах макияж.

Кстати, думаю, знаменитый прозрачный комбинезон, за который так ругали Лолиту, ее стилисты тоже подсмотрели у Шер. В похожем образе (только дополнив его рокерской косухой) западная дива выступала в 2017 году на концерте в Монте-Карло. Правда, сидеть на диетах, подражая во всем Шер, наша звезда не собирается.

- Мне худеть не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве, - заявила она.

Нюша - Бейонсе отечественного разлива

Нюша (справа) носит на сцене такие же коротенькие шортики, как у Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce, Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

- То, что певица опирается в выборе своих нарядов на Бейонсе, я заметила еще два года назад. Тогда Нюша пришла на «Песню года» в таких коротких шортиках, что зрителям показалось - певица потеряла по дороге на сцену штаны. Похожие шорты носит и Бейонсе. Правда, на стройной Нюше такие дерзкие шорты смотрятся эффектнее, чем на американской пышке.

Анастасия Решетова - русская Кардашьян

Анастасия Решетова - русская Кардашьян. Фото: instagram.com/yasyaminochkina, instagram.com/kimkardashian

- Невесту рэпера Тимати (на фото слева) прозвали русской Кардашьян. Девушки похожи не только пышными формами, но и прической, макияжем, выбором нарядов, которые подчеркивают аппетитные ягодицы.

«Крепкий орешек» Дмитрий Нагиев

Образ ведущего шоу «Голос» близок к молодому Брюсу Уиллису. Фото: instagram.com/nagiev.universal, instagram.com/brucewillisbw

- Образ ведущего шоу «Голос» близок к молодому Брюсу Уиллису. Эдакий мачо с мягкой улыбкой, скрывающий плохое настроение под стеклами солнцезащитных очков, - комментирует образ любимца дам наш эксперт. - И в одежде все как у «крепкого орешка». Либо обнаженный торс на отпускных фото, либо классика - черное пальто, костюм, шляпа. Максимум, что может себе позволить актер из странностей, - спортивная шапка или укороченные широкие брюки.

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Леся Кафельникова повторила судьбу Пэрис Джексон

Леся Кафельникова часто меняла цвет волос, прическу, стиль одежды - так же как и Пэрис Джексон (слева). Фото: instagram.com/parisjackson, instagram.com/kafelnikova_a

- Недавно прочитала, что 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис попала в наркологическую клинику. Как все-таки они похожи с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова Лесей. Обе успешные фотомодели, у обеих проблемы с семьей, обе лечатся от зависимости.

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