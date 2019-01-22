300 советских десантников: как Красная Армия завоевала Курилы

Разгром Квантунской армии в августе 1945 года был одной из самых блестящих операций советского командования в ходе Второй мировой войны. Ее логическим завершение стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды. И если за Северные Курилы еще велись ожесточенные бои (например, в сражении за остров Шумшу Красная армия потеряла более 400 бойцов), то ныне оспариваемые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи японцы сдавали уже без боя. Известно донесение капитан-лейтенанта Брунштейна, который командовал высадкой на Итуруп: «Взято в плен 6 тысяч человек, еще 3 тысячи находятся на своих местах. Некем пленить». Остров взяли силами всего 344 советских десантников. Японский гарнизон превосходил наши силы более, чем в 30 раз! Но к тому моменту «самураи» были уже окончательно деморализованы.

- К концу августа 1945-го Япония находилась в состоянии глубокого шока, - рассказал «КП» член центрального совета Российского военного-исторического общества Армен Гаспарян. - Причем не столько из-за варварских американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (что было просто военным преступлением), а именно из-за того, как блестяще Советский Союз разгромил Квантунскую армию. По сути, это был апогей советского военного искусства. Был использован весь опыт, накопленный за годы Великой Отечественной войны. Неожиданной была молниеносность удара в Маньчжурии и его сила. Для того, чтобы обеспечить победу потребовалось всего 3 недели, а ведь сами японцы считали свою армию сильнейшей в мире. Поэтому со сдачей Курильских островов японцы к тому моменту уже смирились. Хотя надо отдать им должное: верные своему долгу, за некоторые острова он сражались даже тогда, когда уже никаких шансов на победу у них не было.

Документ

Курилы Сталину отдали Рузвельт и Черчилль

Судьба Курильских островов была решена на знаменитой Ялтинской конференции Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Тогда лидеры союзников - СССР, США и Великобритании - подписали «Крымское соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока». По нему четко были прописаны условия, при которых Красная Армия вступает в войну против Японии.

Вот выдержки из того документа:

«Руководители трех Великих Держав - Советского Союза, США и Великобритании - согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии:

...2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно:

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов...

...3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.

...Главы Правительств трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией.

11 февраля 1945 года».

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